Diese Saison darf Schmuck definitiv ein Statement setzen. Supergroße, supergrobe, superbunte Ringe wie aus den 90s sind zurück und zieren ab jetzt nicht nur die Hände sämtlicher Models.

Alle Aufmerksamkeit auf die Hände, bitte. Ringe sind das It-Accessoire der Saison und sorgen aktuell für einen echten Hingucker an den Fingern. Denn in dieser Saison darf der Schmuck vor allem eines sein: groß, klobig und schrill. Fashion-Profis peppen ihre Looks mit quietschbunte Plastikringen, wie aus dem Kaugummi-Automaten, auf!

© Imaxtree

Ihr habt noch solche Souvenirs aus eurer Jugendzeit? Dann los. Die Schmuckstücke, die viele vielleicht noch aus den 90er-Jahren kennen und die Finger in Neon oder Pastell und mit jeder Menge Steinchen verzierten, sollten jetzt unbedingt wieder aus dem alten Schmuckkästchen gekramt werden. Was im ersten Moment nach Kinderkram klingt, ist 2022 nämlich tatsächlich wieder ein eleganter und durchaus erwachsener Schmuck-Trend. Die Millennial-Ringe sind gerade überall präsent und sowohl Blogger:innen als auch Designer:innen schwören auf das Accessoire von früher.

Angesagter Schmuck auf dem Runway: Große, bunte Ringe

Bei den angesagten Plastikringen lautet die Devise ganz klar: Mehr ist mehr! Neonfarben, auffällige Muster, dicke Steine – der Fingerschmuck sollte nicht nur präsent sein, sondern darf unsere Hände auch gleich in mehrfacher Ausführung schmücken. Wie cool das aussehen kann, beweisen die Looks der Dior-Show während der Paris Fashion Week. Dort blieb kaum ein Finger der Models frei. Stattdessen erstrahlen ihre Hände dank des durchscheinenden Plastiks in vielen bunten Farben und machen jeder Gummibärchentüte Konkurrenz.

Dior Show Frühjar/Sommer 2022. © Imaxtree

So stylt ihr die Plastikringe à la Gen-Y

Was das Styling betrifft, so zeigen die Runway-Looks von Dior, dass vor allem klassische Töne dem Knallerschmuck genügend Raum lassen. Die Nägel bleiben daher am besten im zarten Rosé, die Outfits in Schwarz, Weiß oder Pastelle. So kommen die Plastikringe à la Millennial-Style am besten zur Geltung. Auch zum lässigen T-Shirt-Jeans-Sneaker-Look passt der Trendschmuck hervorragend – dann wird es noch mehr wie in den 90s. Übrigens, netter Nebeneffekt: Je größer und massiver der Ring, desto filigraner wirken die Finger. Gekauft, oder?

Dior Frühjahr/Sommer 2022. © Imaxtree