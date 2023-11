Mode-Praktikantin verrät: Das sind meine drei Fashion-Essentials für den Herbst

von Helene Belz Nun wo das Wetter etwas kühler wird und wir langsam auf den Winter zugehen, stehen wir in Sachen Mode vor einer anspruchsvollen Challenge. Praktikantin Helene verrät ihre drei Essentials.

Die Zeit der bunten Blätter und Kürbisse hat begonnen. Auch unsere Garderobe freut sich auf frischen Herbstwind: Weg mit den leichten Sommerkleidern, her mit Schals und Strickjacken. Gerade die Übergangszeit ist für uns alle eine modische Herausforderung. Damit ihr im Herbst den perfekten gemütlichen Look für ein Kaffeedate oder für Zuhause parat habt, erklärt euch Praktikantin Helene ihre drei Must-haves für den Herbst.

Die Fashion Must-Haves im Herbst

1. It's sweater weather

Strick und Wolle bringen uns modisch durch den Herbst. Obwohl ich persönlich neutrale Erdtöne wie Beige und Creme bevorzuge, kann man sich auch für eine bunte Version dieser gemütlichen Kleidungsstücke entscheiden. Da sie leicht mit Hosen und Röcken kombinierbar sind, dürfen sie in meiner Herbstgarderobe nicht fehlen. Auch Romina Meier zeigt uns auf Instagram ihre Streetstyle-Looks. Sie kombiniert den Strickpullover ganz selbstverständlich mit verschiedenen Unterteilen, um den Beginn der kalten Jahreszeit zu zelebrieren.

2. Maxi-Röcke

Da sich die Zeit der kurzen Kleidungsstücke dem Ende neigt, übernehmen Maxiröcke das Rampenlicht. Gerade in diesem Herbst bieten uns die Kollektionen eine breite Palette an Stoffen und Looks für lange Röcke. Einer meiner Favoriten ist der Lederrock, der sowohl elegant als auch in einem lässigen Streetstyle kombiniert werden kann. Auch Claire Rose ist ein Fan von der Lederoptik. In einer schwarzen Kombination sehen wir sie auf den Straßen von Paris.

3. Oversized Blazer vs. Mantel

Oft stellt sich die Frage, ob ein Mantel oder ein Blazer besser zu einem Outfit passt. Meiner Meinung nach sind beides Essentials in der Herbstgarderobe. Ob im Büro oder auf der Straße – ein Blazer ist immer eine gute Wahl. Allerdings kann er bei wechselhaftem Wetter schnell unpraktisch werden. Ein Mantel hingegen legt den Fokus auf Wärme und verleiht dem Look eine bestimmte modische Richtung. Die Kombination von beidem ermöglicht die perfekte Mischung aus Funktionalität und Eleganz. Felicia Wedin hat ihre Herbstgarderobe darauf abgestimmt und zeigt sich auf Instagram mit ihren Lieblingspieces. Der graue Mantel mit Streifenmuster ist eines davon.