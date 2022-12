3 Stiefel, die jede:r in der nächsten Saison braucht

von Linda Shllaku Um richtig in das neue Jahr zu starten, benötigt es natürlich auch das passende Schuhwerk. Diese drei Trends tragen wir im nächsten Frühjahr an unseren Füßen.

Mit den richtigen Stiefeln lässt es sich besser in das neue Jahr starten — oder laufen. Immerhin geht es sich angenehmer, wenn der Untersatz bequem ist. Aber eben auch stylisch! Ein Glück kombinieren die neuen Schuhtrends 2023 beides miteinander.

1. Luftige Cloud Boots

Steppungen waren auf den Laufstegen für Herbst- und Winter 2022 kaum wegzudenken! Ob der gesteppte Rock von Moncler oder Prada. Stepp gehört mit zum guten Styling-Ton. Kein Wunder, dass der gepuffte Stoff im nächsten Jahr nun auch an unsere Füße wandert. Stichwort: Cloud Boots!

Sie sehen aus wie klobige, aber dennoch bequeme Moonboots, bestechen aber durch das neue Allover-Stoffmuster. Der Schneeschuh kommt in vielen verschiedenen Farben und unterschiedlichen Längen und bietet damit viele Möglichkeiten, sich modisch auszutoben. Wer sich erst einmal an den Trend herantasten mag, wählt ein schlichtes Grau oder ein klassisches Schwarz. Für alle anderen sind von leuchtendem Lila bis zum funkelnden Silber keine Grenzen gesetzt. Einzige Regel: Erlaubt ist, was gefällt.

2. Overknees in Erdtönen

Im Frühjahr 2023 halten wir uns bedeckt. Natürlich nur in der Farbwahl, denn die Overknees gehen hoch hinaus. Beim Design des Stiefels gilt Vielfalt: anliegend, mit Absatz und Lack oder in der flachen, weiten Wildleder-Variante.

Der lange Stiefel ist dabei ein waschechter Styling-Allrounder: Er lässt sich durch sein zartes Beige oder kräftiges Braun im Preppy-Stil mit Rock und Hemd kombinieren, oder sportlich-schick zur engen Leggings und einem weiten Hoodie.

3. Leuchtende Cowboy-Boots

Sie kommen zwar nicht direkt aus dem wilden Westen, erinnern aber doch ziemlich dran: Cowboy-Boots! Auch 2023 können wir von den Modellen mit kniehohem oder mit extrem-hohem, weitem Schaft, frecher Spitze und derben Ornamenten nicht genug bekommen. Den schlichten schwarzen oder braunen Western-Schuh müssen wir in der kommenden Saison daher nicht aus unseren Kleiderschränken verbannen. Dennoch bekommt er durch die neuen, extravaganteren, gewagteren Schnitte und Farben Konkurrenz.

Insbesondere der bunte 2000er-Stil fühlt sich bei den Boots zu Hause. Print-Shirts, Candy-Schmuck und bedruckte Hosen fügen sich in das lebendige Bild der Schuhe ein. Aber natürlich geht es auch schlichter: Stichwort, Capsule Collection. Ein gedeckter, schlichter Dresscode stellt den Western-Treter in den Fokus und sorgt garantiert für den ein oder anderen neidischen Blick.

