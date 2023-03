von Julika Holz Eilige Durchsage an alle Modeliebhaber:innen: anschnallen bitte! Der Taillengürtel ist zurück und wird wieder zum Accessoire, in das sich eine Investition jetzt und für immer lohnt. Wir zeigen, wie ihr ihn auf drei Arten ganz unterschiedlich stylen könnt.

Lange waren sie weg vom Fenster! Doch wer seine Garderobe gezielt auffrischen möchte, sollte jetzt wieder auf Taillengürtel setzten. 2023 hat die Modewelt nämlich genug von unförmigen Oversized-Outfits, die weder weibliche Kurven noch die Taille in Szene setzen und feiert mit Gürteln eine neue Hommage an die Körpermitte. Wie heißt es so schön: "It's all about focus" – und der wird jetzt wieder gerne auf die schmalste Stelle unseres Oberkörpers gelenkt. Und wie? Na, das zeigen wir euch hier: Auf diese drei Arten mischen Taillengürtel jetzt jede Garderobe auf.

1. Breiter Taillengürtel zum Kleid

Im langen Kleid können die persönlichen Vorzüge unserer Figur schnell mal ein wenig verloren gehen. Daher zählt der Statement-Gürtel zum Maxikleid wohl zu den Klassikern unter den taillenbetonten Stylings. Besonders schön ist der Stilbruch aus süßen Puffärmel- oder oversized Strickkleider, die mit breitem Gürtel inklusive XL-Schnalle gepaart werden. Die dicken Statement-Gürtel zaubern euch eine tolle Sanduhr-Figur im fließenden Kleid und sorgen daneben für das gewisse Etwas im Outfit.

Mit einem schicken Taillengürtel kommt auch im Strickkleid eine Sanduhr-Figur perfekt zur Geltung. © Edward Berthelot / Getty Images

2. Ketten-Gürtel zum Overall

Mit einem klassichen breiten Taillengürtel fühlt ihr euch modisch doch etwas zu festgeschnallt? Dann ist ein Kettengürtel genau das Richtige! Diese Modelle sind echte Schmuckstücke und heben das Outfit auch im schmaleren Format im Handumdrehen auf das nächste Level. Besonders cool sehen die Trend-Gürtel zu lässigen Styles wie einem XXL-Cardigan oder noch viel besser einem Overall aus. Das sorgt für einen coolen Bruch und lässt eine große Fläche an Material zarter und schmeichelnder. Wir versprechen: So frisch sah der Taillengürtel selten aus.

3. Dünner Gürtel zum Blazer

Aber es geht auch noch eine Spur dezenter und cooler – und zwar mit extraschmalen Gürteln. Besonders Skandi-Blogger:innen greifen am liebsten zu dem minimalistischen Teil, denn eines ist sicher: Bei dem Style ist weniger auf jeden Fall mehr. Die dünnen It-Pieces werden am besten mehrmals um die Taille und verhelfen klassischen Blazern, vor allem Oversized-Modellen, zu neuem Glanz. Damit der coole Blazer-Look seine Lässigkeit nicht verliert, empfehlen wir den Gürtel nicht mithilfe der Schnalle zu schließen, sondern einfach zu knoten – dank des schmalen Bands funktioniert's.