Mode-Vorsätze: 5 Redakteurinnen verraten, was sie 2023 ändern

Träume sind dazu da, um sie zu verwirklichen! Deshalb schauen die Brigitte Mode-Redakteurinnen einmal ganz genau hin, welchen Fashion-Vorsatz sie sich im kommenden Jahr erfüllen.

Neues Jahr, neues Glück — und neuer Vorsatz! Dabei verzichten wir in dieses Mal auf starre Regeln, wie weniger Schokolade zu essen oder öfter zum Sport zu gehen. Wir gehen lieber auf die Mode und schauen, ob wir nicht vielleicht einen neuen, bestimmten Stil ausprobieren wollen.

Lang leben die Basics!

Ich muss immer einen bunten, extravaganten Pulli haben. Ob knalliges Lila oder eine Farm auf einem Sweater mit Perlenapplikation. Sieht alles schick aus und macht was her. Vorausgesetzt, man kann die Teile auch kombinieren. Und dazu braucht man, richtig, Basics: schwarze, graue und weiße. Bevor ich 2023 auch nur auf einen Fast-Fashion-Trend-Zug aufspringe, wird erstmal das Basic-Grundgerüst im Kleiderschrank wieder hergestellt. So kann ich am Ende die tollen, bunten Sachen auch viel besser kombinieren.

Linda, Mode- und Beauty-Redakteurin

Aber bitte mit Accessoires!

Accessoires können fast jedes Outfit toll aufpeppen. Egal, ob für die Haare, fürs Handgelenk oder an den Fingern – tolle Schmuckstücke müssen nicht teuer sein, werten aber jeden Look auf. Für das nächste Jahr möchte ich mir vornehmen, mehr in coole Accessoires zu investieren als in eine Klamotte, die ich am Ende nicht trage. Dazu gehört auch, Schmuck zu kaufen, der sich nicht nach einem Mal Händewaschen blau verfärbt. Im Jahr 2023 setze ich daher alles auf hochwertige und stilvolle Accessoires!

Anna, Mode- und Beauty-Praktikantin

In Outfits denken

Manchmal kaufe ich Kleidungsstücke, die ich zwar super schön finde, aber irgendwie einfach nicht mit anderen Teilen kombinieren kann. Zumindest nicht so, dass es mir richtig gut gefällt. Deshalb möchte ich mir vornehmen, beim Kauf neuer Teile direkt darüber nachzudenken, wie ich sie kombinieren möchte und ob ich alles, was ich für diesen Look brauche, auch wirklich im Schrank habe. Und: Ich will in Zukunft Outfits, die mir richtig gut gefallen, fotografieren und in einem Ordner auf dem Handy ablegen. So hab ich immer eine Idee, was ich anziehen könnte, wenn mir morgens mal die Zeit fehlt.

Friederike, stellv. Head of Beauty & Fashion

Lieblingslooks fotografisch festhalten

Als Moderedakteurin liebe ich natürlich Mode und besitze deshalb auch so manche Klamotte. Leider passiert es mir regelmäßig, dass ich den Überblick über meinen eigenen Schrank verliere und denke: "Ich habe nichts zum Anziehen". Ähnliche wie Friederike möchte ich mir für das kommende Jahr vornehmen, dass ich gut gelungene Style-Kombinationen fotografisch festhalten werde, sodass ich mein ganz persönliches Look-Book zu meinem Schrankinhalt habe. Das Bild muss dabei kein Meisterwerk sein, ein einfaches Spiegel-Selfie reicht vollkommen. Diese Maßnahme soll vorrangig mein Konsumverhalten verändern, denn manchmal brauchen wir gar keine neuen Styles kaufen, unsere Favoriten liegen längst in unserem Schrank sind nur seit langem verschollen.

Ilka, Mode- und Beauty-Redakteurin

Endlich Farbe bekennen!

Ja, ich weiß! Mit diesem Vorsatz bin ich spät dran, aber nachdem knallige Farben 2022 endgültig ihr Mega-Comeback gefeiert haben, will auch ich endlich Farbe bekennen – und das im Alltag! Egal ob saftiges Grün, sonniges Gelb oder strahlendes Pink – was die Stars auf dem Red Carpet schon lange tragen und die Modehäuser dieses Jahr auf den Runways rauf und runter gezeigt haben (ich sage nur Valentino Pink!) hat es letztendlich nie in meinen Kleiderschrank geschafft.

Drei farbenfrohe Mode-Momente aus 2022, die mich inspirieren! Es wird sicherlich nicht sofort ein All-Over-Look, aber ich habe mir fest vorgenommen, 2023 knallige Akzente zu setzen! © Getty Images

Stattdessen habe ich weiter auf sanfte Naturtöne, Schwarz und Weiß gesetzt, weil die sich im Alltag einfach unaufgeregter angefühlt haben und besser zu mir passten. Das soll sich im nächsten Jahr ändern! Und ich habe mir vorgenommen, langsam anzufangen: mit bunten Accessoires oder einzelnen Statement-Pieces in satten Farben. Wer weiß, vielleicht traue ich mich dann im Dezember 2023 an einen All-Over-Farben-Look!

Lisa Marie, stellv. Ressortleitung Mode & Beauty