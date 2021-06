Das sind die 3 ultimativen Fashion-Trends

Der Sommer ist da und mit ihm drei Modetrends, die wir ab jetzt hoch und runter tragen werden.

Endlich können wir unsere heiß und innig geliebten Sommerkleider, Midi- und Mini-Röcke sowie luftigen Tops aus den Tiefen unseres Kleiderschranks hervorholen. Automatisch machen wir dabei eine Bestandsaufnahme: Was kann bleiben und was muss weg – und nicht zu vergessen: Was darf jetzt neu in unseren Kleiderschrank einziehen? Wo lohnt sich eine Investition? Wir haben hier die ultimative Entscheidungshilfe. Denn mit diesen drei Trends bist du für den Sommer 2021 perfekt gewappnet.

Muschelprint

Sieht nicht nur schön aus, sondern schafft auch schnelle Abhilfe bei akutem Fernweh: Der Muschelprint ist eines der Trendmuster in diesem Sommer. Wir sehen ihn sowohl als Allover-Print auf wallenden Maxi-Kleidern, aber auch als kleines Detail bei Ohrringen oder Taschen. Das Schöne dabei: Wir können bedenkenlos auch unterschiedliche See-Motive miteinander kombinieren – ganz nach dem Motto: In einem Korallenriff findet sich von Muschel, über Seegras bis hin zum Seepferdchen schließlich auch die ganze Meeresvielfalt wieder.

Necklines

Filigran und überaus elegant: Necklines feiern in diesem Jahr ihren ganz großen Durchbruch. Nicht nur Tops werden mit feinen Kordeln ausgestattet: In diesem Jahr sehen wir auch viele Badeanzüge und Kleider mit zarten Necklines. Insbesondere Teile mit Basic-Schnitten und in dezenten Farben erhalten so ein stylisches Update.

Bralette

Seine Feuertaufe feierte das It-Piece wohl im Sommer 2019: Katie Holmes stieg in einer Kaschmir-Kombi von Khaite in ein Taxi ein und löste damit einen Hype um das Bralette aus. Zuvor trugen wir ihn im Homeoffice oder aus Strick unter Blazer und Co. Und jetzt schafft es das Bralette auch auf die Straße. Ob bei Dior oder Etro – internationale Designer zeigen uns während den Frühjahr/Sommer-Modenschauen 2021 wie das Styling funktioniert: Edel stylen wir das Hingucker-Top am besten im angesagten Co-Ord-Look mit passendem Rock oder Shorts, bei denen der ganze Look aus dem gleichen Material ist. Sportlich wird es mit dem passenden Yoga-Leggings. Selbst im Büro lässt sich das Bralette durchaus tragen: Hier greifen wir zu Oversize-Blazer und weiter Leinenhose.

