Diese drei Fashion-Lieblinge stehen kurz vom Kultstatus

Trends kommen und gehen. Doch einige halten sich so wacker im Trend-Rating, dass sie schon kurz vor einem Kult-Status stehen.

Schon längst kaufen wir nicht mehr die erstbesten Trends, die uns über den Weg laufen. Denn: Dem ersten Kauf-Impuls nachzugeben, führt häufig zu Fehlkäufen. Stattdessen nehmen wir uns mehr Zeit und beobachten einen Trend. Denn nicht selten kommt es vor, dass ein Fashion-Trend so schnell wieder verschwindet, wie er gekommen ist. Welche drei Trend-Pieces uns allerdings noch eine ganze Zeit lang begleiten werden, und sich somit als Investiton bestens eignen, lest ihr hier.

Chunky Kette

Die klobige Gliederkette sehen wir schon seit längerem am Hals der internationalen It-Girls baumeln. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Denn Chunky Ketten eignen sich perfekt als modisches i-Tüpfelchen zu schlichten Tops oder Kleidern. In Kombination mit zarten Armkettchen geben wir dem Look einen filigranen Twist. Chunky Ketten können also auch in Zukunft bedenkenlos in euren Warenkorb wandern. Wer ein langfristiges Investment sucht, greift zu hochwertigeren Materialien wie Gold oder Weißgold.

Hosen mit Beinschlitz

Zugegeben: Die Hose mit Beinschlitz hat in der Vergangenheit ihre Up's und Down's gehabt. Doch selbst in ihren weniger trendigen Zeiten sind die eleganten Hosen eine stylische Wahl, denn sie zaubern ruckzuck Endlos-Beine. Zu verdanken haben wir das dem leicht ausfallenden Schnitt am Hosenbein. Wem dieser Effekt noch nicht genug ist, setzt zusätzlich auf Stilettos. So einfach wie ein elegantes Styling, zauberst du auch einen gemütlichen Look rund um die Hose. In Kombination mit Sneakern und einem locker geschnittenen Leinenhemd sind wir auch bei Freizeitaktivitäten perfekt gekleidet.

Nylon Bags

Eine ideale Ergänzung zu Leder ist Nylon. Denn das Material ist robuster, als man auf den ersten Blick vielleicht vermutet. Während das Material bei dieser Trend-Handtasche absolut im Vordergrund steht, ist der Schnitt dennoch nicht ganz nebensächlich. Denn vor allem in Form von mittelgroßen Schultertaschen oder Totes kommt das Nylon besonders gut zur Geltung. In großen Modehäusern wie beispielsweise Prada zählt die Tasche schon längst zu den Klassikern. Auch andere Labels springen auf den Nylon-Zug mit auf und haben mindestens ein Modell im Repertoire.

Verwendete Quellen: Eigene Recherche, Instagram.com