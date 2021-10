von Anna von Falkenburg

Was wäre der Herbst nur ohne unsere monatlichen Lieblingslooks? Mode-Liebhaberin Anna zeigt euch, welche Looks sie inspirieren und was diesen Monat in euren Kleiderschränken nicht fehlen sollte.

Die Tage werden kürzer, die Bäume kahler und die Temperaturen sinken immer weiter – die farbigen Blätter verraten: Es ist Herbst. Und während einige von uns in den letzten Wochen angefangen haben, Sommerkleidern und offenen Schuhen nachzutrauern, freute ich mich bereits heimlich auf die coole Stiefel, Mäntel und Strickpullover, die sich langsam am Fashion-Horizont ankündigten. Du fühlst dich noch nicht Oktober-ready in Sachen Styling? Keine Panik, ich habe mich auf die Suche nach ein paar Oktober-Lieblings-Looks gemacht und zeige hier, wie wir alle stylisch durch den ersten kühlen Monat kommen.

Chunky Boots mit Farbklecks

"Wer schön sein will, muss leiden", hat mir meine Mama so gerne gesagt. Doch mittlerweile weiß ich es besser: Nicht jeder Modetrend muss unbequem sein. Das gilt insbesondere, wenn es um Schuhe geht. Stylisch und gemütlich? Das geht! Die dicke Sohle der Chunky Boots schummelt uns ganz ohne unbequeme High-Heels ein paar Zentimeter größer. Doch warum farblich schlicht bleiben, wenn wir auch anders können? Zu besonderen Hinguckern werden die Chunky Boots in meinen Augen mit auffälligen Sohlen: grün, rot, lila, rosa – die Auswahl ist grenzenlos. Absolut bequeme Eyecatcher!

Vegane Ledermäntel

Wir kennen und lieben sie alle: die Biker-Jacke. Aber jetzt, wo es langsam immer kälter wird, feiert auch die längere Variante ihr Comeback. Fashion-Profis tragen weit und lang geschnittene Ledermäntel und Lederblazer in den verschiedensten Farben. Wobei ich der Meinung bin, dass gedeckte Farben wie Schwarz und Braun die Balance zum ausgefallenen Schnitt und Material am besten halten. So kann der Blazer oder Mantel auch in lässigen Kombinationen getragen werden. Mein Schlüssel zum coolen Look: ein weißes, schlichtes Shirt, Sneakers und eine Mom-Jeans. Für abends lassen sich die Sneakers dann ganz einfach durch ein paar Heels ersetzen und fertig ist der Look für das Night-Out.

Bunte Pullover

Längst haben es Pullover von der Couch in die Luxusmode geschafft. Die Verschmelzung von Streetstyle und High Fashion hat einen großen Anteil daran und lässt uns diesen Herbst bequem und trotzdem stylisch unterwegs sein. Ob mit Rollkragen oder Fledermausärmeln – meiner Meinung nach machen die gemütlichen It-Pieces aus Grobstrick und in leuchtenden Farben am meisten her. Sie machen gute Laune und sind eine willkommene Abwechslung zu den bevorstehenden grauen Herbsttagen.

