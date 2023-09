Der Trend im Herbst lässt sich am besten als Kombination aus mühelos, cool und schick beschreiben. Tatsächlich schließt sich nichts davon aus, denn elegante Stücke werden mit lässigen It-Pieces gestylt, ebenso wie andersrum. Der Skandi-Einfluss lässt sich weiterhin nicht verleugnen. Doch es ist genau die Einfachheit, die auch die Essenz der Capsule Wardrobe, welche uns im Herbst modisch beeinflusst. Wir investieren jetzt in Jacken, Röcke, Schuhe und Schmuck, den wir vielfältig kombinieren können. Von diesen zehn Must-haves können Fashionistas in diesem Herbst einfach nicht die Finger lassen.

Modetrends im Herbst: 10 Kleidungsstücke, unzählige Kombinationen

Es gibt so manche Kleidungsstücke, die einfach Sinn stiften. Denn viele Klamotten in unserem Kleiderschrank hängen dort einfach so, ohne angezogen zu werden. Meist fehlt uns die Inspiration, sie zu kombinieren. Doch wenn man ein oder zwei bestimmte Teile besitzt, macht plötzlich alles Sinn: In unserem Kopf rattert es und wir setzten neue Looks zusammen, bei denen wir dieses Flattern im Bauch spüren, wenn wir nur an sie denken.

Genau das schaffen diese zehn Must-haves – sie geben Altem neuen Glanz, weil sie unzählige Outfit-Kombinationen zulassen. Ohne groß darüber nachzudenken, haben wir viele neue Looks erschaffen, auf die wir uns freuen.

Röcke, Cardigans und Stiefel

Röcke sind nicht nur unglaublich bequem, sie sehen auch einen Touch besonderer aus, als Hosen. Besonders Satin- und Jeans-Röcke stehen im Trendradar ganz oben. Sie sind ein kleines Highlight – und dadurch können wir uns obenrum entspannen. Mit einem einfachen gerippten Tanktop, T-Shirt oder Pullover ist der Look schon komplett. Zieht man hohe Lederstiefel zu einem legeren Look an, macht es diesen sofort interessanter. Genau diese kleinen Handgriffe unterscheiden ein schönes Outfit von einem stylischen.