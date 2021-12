Emily Ratajkowski mit Haaren im Mocha Chocolate in New York City, November 2021

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mokka Chocolate ist der absolute Haarfarben-Trend für den Winter +++ About You launcht eine zweite Kollektion mit Kendall Jenner +++ Warum Fashion-Candles jetzt den Markt erobern

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

1. Dezember 2021

Mokka Chocolate ist der absolute Haarfarben-Trend für den Winter

Dieses Jahr war voller neuer aufregender Mode- und Beauty-Trend. Zum Ende des Jahres kommt dafür ein absolut zeitloser, klassisch eleganter Haar-Trend. Was das heißen soll? Der intensive Braunton bringt uns jetzt jede Menge Glamour und Luxus für die kommenden Festtage im Dezember. Aber auch darüber hinaus ist das Mokka Chocolate Hair der perfekte Haar-Style für das neue Jahr.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert.

Doch woher kommt der Haarfarben-Trend und warum wollen wir ihn jetzt alle haben? Star-Coloristin Jenna Perry hat den trendy Farbton für das Topmodel Bella Hadid ganz individuell kreiert. Der glamouröse Braunton erinnert nicht nur an Modeikonen der 90er-Jahre, sondern versprüht dabei noch ordentlich viel Sexappeal. Zwar ist der Braunton relativ intensiv und dunkel, jedoch noch lange nicht so schwer, wie ein tiefes Schwarz. Und wenn schon Emily Ratajkowski ihre Haare bereits in Mokka Chocolate getaucht hat, wird es höchste Zeit, unserem Haar ein edles und zugleich sexy Glow-up zu verpassen.

30. November 2021

About You launcht eine zweite Kollektion mit Kendall Jenner

Der Online-Shop About You präsentiert den zweiten und gleichzeitig größten Drop mit Supermodel Kendall Jenner, 26. Bereits im Juli 2021 ging die erste Kollektion von AboutYou mit dem Supermodel in den Verkauf. Und weil dieser so erfolgreich war, geht die Zusammenarbeit jetzt in die zweite Runde. Dabei setzt sich die Herbst/Winter Kollektion aus mehr als 40 exklusiven und limitierten Pieces zusammen. Neben dem starken Fokus auf aktuelle Fashion-Trends, setzt die Kollektion vor allem auf hochwertige Materialien.

Kendall Jenner x AboutYou Kollektion © PR

Während die einzelnen Kleidungsstücke an Kendalls persönlichen Style angelehnt designt wurden, zeigt sich das Model mal von einer ganz neuen Seite, die schon ewig in ihr schlummert: Kendalls Kindheitstraum der Pferderanch. Zusammen mit AboutYou schwelgt sie auf einem Reiterhof in Los Angeles in Erinnerungen. „Ich liebe Pferde, ich habe schon immer davon geträumt, mitten im Nirgendwo auf einer Ranch mit vielen Tieren zu leben”, erzählt Kendall beim Shooting. Die Kollektion wird ab dem 4. Dezember 2021 europaweit in allen About You Online-Shops erhältlich sein.

29. November 2021

Warum Fashion-Candles jetzt den Markt erobern

Wer sagt, dass unser modisches Dasein bei der Wahl unsere Kleidung endet? Ganz im Gegenteil: Unser Kleiderschrank ist erst der Anfang. Denn aktuell setzen immer mehr Fashionista auf Designer-Deko in den eigenen vier Wänden. Und was bietet sich da wohl besser an als eine duftende Kerze in der Winterzeit? Diese Saison wird uns eine neue Möglichkeit gegeben, unseren Lieblingsdesigner:innen auch in der Inneneinrichtung treu zu bleiben. Denn Modekerzen werden das neue Statussymbol und schmücken Coffee -Table-Books auf Wohnzimmertischen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert.

Warum setzen wir auf die Kerzen der unzähligen Luxushäuser, die auf den Trend gesprungen sind? Von bekannten Namen wie Christian Dior oder Versace bis hin zu Nischen-Düften haben die Kerzen der großen Designer:innen eines gemeinsam: Sie bieten uns etwas Größeres, Einzigartigeres als andere Marken es je könnten. Der große Unterschied: Viele dieser Kerzen kaufen wir nicht, um sie runterbrennen zu sehen. Ihren Duft werden viele sogar niemals riechen, denn sie dienen teilweise einzig und allein der Dekoration.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert.

Verwendete Quellen: instagram.com, eigene Recherche