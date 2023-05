von Linda Shllaku Für die Krönungszeremonie von König Charles bekennen die royalen Ladys Farbe — aber bitte nur monochrom in Pastell. Praktisch: Unschlüssige Hochzeitsgäste finden jetzt mit drei der beliebten Farben ihren eigenen, passenden Look.

Der royale Dresscode zur Krönungszeremonie von König Charles, 74, bestach frühlingshaft als auch frisch. Vor allem die royalen Gäste von Königin Letizia, 50, bis Königin Rania, 52, begeisterten in Pastellfarben, die sich monochrom über das gesamte Outfit streckten. Die zarten Looks inspirieren auch uns für festliche Anlässe, wie beispielsweise eine Hochzeit oder die ausladende Verlobung der besten Freundin. Versprochen, diese drei Trendfarben der Krönungszeremonie machen die Suche nach einem Anlass-Outfit einfacher denn je.

Monochrom in Pastell: 1. Zitronengelb

Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach einen pastellfarbigen Look daraus! So oder so ähnlich lautet das Motto bei Königin Rania, die im zitronengelben Kleid von Tamara Ralph für gute Laune sorgt.

Königin Rania und König Abdullah II. © Karwai Tang / Getty Images

Auch Pippa Middleton, 39, setzt am großen Tag von König Charles auf die Farbe, die mit Optimismus und Freude assoziiert wird. Bei Hochzeiten oder Verlobungsfeiern wirkt der sanfte Ton weder aufdringlich noch störend, sondern harmonisierend und beruhigend. Wer bei Schuhen und Tasche nicht ganz in einer Farbfamilie bleiben will, setzt auf eine andere Nuance: Weiß, Creme, Champagner oder Mimosengelb sind eine auflockernde Wahl.

Pippa Middleton © Karwai Tang / Getty Images

2. Pastellpink

Königin Letizia verzaubert süß wie ein Bonbon: Ihr Look erinnert an den Barbiecore-Trend, ist jedoch aufgrund des galanten Schnitts und der durchdachten Zusammenstellung viel eleganter. Da die Spanierin eine zarte Nuance des pinken Farbspektrums auswählt, wirkt ihr Zweiteiler von Carolina Herrera weder überladen noch kitschig. Alles steht und fällt jedoch auch mit dem Schnitt. Besonders elegant in Bonbon-Pink wirken: die klassische A-Linie, der aufregende Empire-Schnitt oder das schlichte Etui-Kleid. Basiert der Look auf traditionellen Elementen, dürfen die Accessoires wie bei Rania moderner ausfallen: Die Königin wählt spitze Pumps und eine Box-Clutch — einfach en vogue!

Königin Letizia und König Felipe © Mark Cuthbert / Getty Images

3. Babyblau

Die abgeschwächte Form des klassischen Blaus wirkt beruhigend — kein Wunder, dass auch Zara Tindall, 41, sich für die zarte Nuance entscheidet. Ihr ausgestelltes Mantelkleid von Laura Green kombiniert sie zur farblich abgestimmten Clutch, den passenden Schuhen und einer opulenten Kopfbedeckung. Während in nicht royalen Kreisen eher auf Fascinator und Co. verzichtet wird, kann für den monochromen Look ein anderes Statement-Accessoire gewählt werden: Ein Tuch in Pastellblau am Hals, in den Haaren, oder um die Handtasche gebunden, verleiht jedem Look noch mehr royales Esprit.

Zara und Mike Tindall © Karwai Tang / Getty Images