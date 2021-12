Mal etwas anderes: Warum wir jetzt auf Marmor-Print setzen

Jede Saison bringt ihre klassischen Muster hervor: Im Herbst/Winter sehen wir vor allem Hahnentritt, Leo-Muster und Polka-Dots. Doch jetzt gesellt sich ein neuer Muster-Trend dazu, den wir so noch nicht gesehen haben: Marmor.

Was sich bereits in der Interior-Welt als Klassiker etabliert hat, betritt im Modekosmos Neuland: Marmor. Doch der Ruf, den Marmor als Material in Bad oder Küche gewonnen hat, lässt sich auch als Muster auf Jacke, Kleid & Co. transferieren. Denn Marmor wirkt edel, ist als Allover-Print, aber auch als Akzent ein perfekter Begleiter zu festlichen Terminen.

Von bis: Der Print macht vor nichts halt

Kein Wunder, dass wir immer mehr Pieces mit Marmor-Print in den Online-Shops unserer Lieblings-Labels entdecken. Ob Kleid, Oberteil oder Hose: Der Print macht vor nichts halt, ziert unterschiedliche Pieces, die mal länger, mal kürzer, hauteng, gerade oder leicht ausgestellt geschnitten sind. Auch bei Farben spiegelt sich die Vielseitigkeit des Trends wider: In den einschlägigen Online-Shops finden sich sowohl bunte Marmor-Prints in Knallfarben, wie beispielsweise Orange oder Türkis, als auch klassische in Schwarz-Weiß.

Marmor-Print: Deswegen lieben wir das Muster

Die geschwungenen und ineinanderfließenden Formen machen Marmor zu einem Print, der deinem Outfit eine besondere Note verleiht. Denn im Gegensatz zu Hahnentritt, Leo-Muster oder Polka-Dots sieht man diesen Print nicht allzu häufig. Er wirkt von Natur aus feminin. Ein weiterer Vorteil: Der Print lässt sich sowohl sportlich, als auch elegant stylen. Mit hohen Boots, einem Blazer und einer filigranen Kette kombiniert, ist ein Kleid mit Marmor-Print eine tolle Wahl für die nächste Party. Mit Sneakern, Wollpullover und Hoops lässt sich das Muster aber genauso gut für einen gemütlichen TV-Abend mit Freunden wieder downsizen.

Ein Fashion-Trend, der uns erhalten bleibt

Wir sind uns sicher, dass dieser Trend die kalte Saison durchaus auch überleben wird. Das heißt, die coolen Kleider mit Marmor-Print müssen im Frühjahr nicht aus dem Kleiderschrank ausziehen, sondern werden einfach mit in die warme Saison genommen.