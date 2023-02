von Linda Shllaku Wie man sich behütet, so ist man! Naja, so in etwa. Dennoch sagt die Wahl dieser Trend-Hüte einiges über die Träger:innen aus.

Hüte: Altbackene Relikte vergangener Zeiten oder doch modisch im Kommen? Wie auch immer: Mut zum Hut lautet die Devise! Aber, bitte zum Richtigen, denn: Der Griff zur Kopfbedeckung erzählt einiges über einen selbst. Was verrät deine Wahl über dich?

1. Der Fischerhut: Du bist lustig, laut und charismatisch

Der Fischerhut: Eine spießige und zugleich unmodische Angelegenheit, die irische Fischer und Angler einst vor den nicht einschätzbaren Launen des Wetters schützte? Wohl kaum! Das erste Mal durch die 60er-Serie "Gilligan’s Island" das Fashion-Interesse geweckt, in den 80ern zur Hip-Hop-Kopfbedeckung gekürt und von den 90ern gerne weiter in den Mode-Olymp gehoben: Kurz verschwunden, ist der rundliche Hut mit geneigter Krempe wieder zurück.

Deshalb passt dieser Hut zu dir: Einfach: Du liebst Festivals genauso sehr wie die 2000er. Deine lockere Art bringt dich öfter in Gespräche mit Fremden in der Bahn oder im Café um die Ecke — vielleicht kommst du dann gerne mal fünf Minuten zu spät zum eigentlichen Termin, dennoch bist du DAS Tages-Highlight deines Gegenübers. Dein Kleidungsstil wird nicht von allen verstanden, ist aber hochmodern: Crop-Tops, Jeansröcke oder Hüfthosen trägst du rauf und runter, damit setzt du in jeder Situation ein Statement. Kein Wunder, dass der klassische Bucket-Hat in all seinen Variationen zu dir passt: Plüschig, in Signalfarbe oder aus Jeans und Leder. Die Variationen der diversen Hüte brechen nicht ab und unterstreichen deinen lebendigen Charakter.

2. Cowboyhut: Du bist lässig, ungezwungen und Einzelgänger:in

Der Cowboyhut: Wir schreiben das 19. Jahrhundert. Die Geschichte der Westernhüte startet hier und schmückt seither nicht nur Köpfe, sondern auch Cowboys in Westernfilmen, -comics und -serien. Einst von Rindertreibern getragen, kam der Westernhut mit der Besetzung der mexikanischen Staaten nach Nordamerika. Zu den Klassikern zählt das "Stetson"-Modell, entworfen vom amerikanischen Hutmacher John B. Stetson. Die daraus entstandene Sattle-Form ziert drei parallele Einbuchtungen in der Krone und eine breit gebogene Krempe. Heutzutage muss man kein Cowboy sein, um das auffällige Fashion-Statement zu tragen.

Deshalb passt dieser Hut zu dir: Du lebst das Leben, wie es kommt! Eine zurückhaltende Coolness und ein klarer Kopf machen dein Wesen aus. Dein Gegenüber kann dich nicht immer einschätzen, aber das ist nicht so wichtig. Du behältst den Durchblick. Brauntöne, Jeanshosen und Secondhand-Teile gehören zu deinen Lieblingsstücken im Kleiderschrank. Hauptsache Schickimicki? Auf keinen Fall. Du bist praktisch veranlagt, trägst deine Kleidung gerne bis zu dem Punkt, dass es nun wirklich Zeit für etwas Neues wird und wirkst trotz allem so unglaublich modisch: unaufgeregt, aber doch perfekt zusammengesetzt. Genau wie die ausgestellten Kopfbedeckungen, weißt du, deinen Standpunkt zu behaupten, ohne in der Menge negativ aufzufallen.

3. Der Glockenhut: Du bist feminin, elegant und selbstbewusst

Der Glockenhut: Er ist die Antwort der 1920er Jahre auf den beliebten Bobschnitt. Zum glatten Haar wirkte die glockenförmige Silhouette mit schmalem, heruntergebogenem Rand schmeichelnd und feminin. Durch beliebte Serien wie "Peaky Blinders" oder "Babylon Berlin" erlebt die Kopfbedeckung nun ein erneutes Hoch. Gerne wird der eng anliegende Hut auch heute getragen, der fast gänzlich die Stirn kaschiert.

Deshalb passt dieser Hut zu dir: Du liebst alles Schöne und gehst die Dinge gezielt und langsam an. Spaziergänge im Wald, eine ausgiebige Yoga-Session oder ein paar Momente mit einem guten Buch sind alles, wofür du gerne lebst. Aber du liebst auch die Gesellschaft anderer, schöner Menschen. In einer feinen Bar kann euch bei einem Glas Sekt oder Champagner nichts aufhalten. In deinem Kleiderschrank befinden sich vor allem feminine Kleider: Manchmal dürfen sie sehr floral und mit Rüschen und Volants bestickt sein, aber auch gerne schlicht und einfarbig. In Strick gehst du genauso auf wie in bequemen Ballerinas. Kein Wunder, dass dir das 20er-Jahre-Trend-Teil da wie gelegen kommt.

4. Der Schlapphut: Du bist beliebt, mysteriös und begehrt

Der Schlapphut: Seine Krempe ist nicht zu übersehen, sie ist breit und mutet fast schon dramatisch an. Ob aus Filz oder Stroh: Diese Kopfbedeckung stellt sicher, dass Schultern und Gesicht nicht nur gut vor der Sonne geschützt sind, sondern auch, dass man durch das auffällige Design zum Mittelpunkt des Geschehens wird.

Deshalb passt dieser Hut zu dir: Wer steckt hinter dieser breiten Krempe? Das leicht verdeckende Design des Huts unterstreicht deinen mysteriösen Charakter. Deine Aura mutet geheimnisvoll an, und die Menschen in deiner Umgebung wollen mehr von dir erfahren. Du selbst genießt diese Position! Am Strand im Bikini mit XXL-Hut oder in der City zum Blazer-Ensemble: Du erregst die Aufmerksamkeit. Deine Garderobe besticht durch Stilsicherheit: Lange Maxi-Kleider, Statement-Ohrringe, Oversize-Blazer und Mom-Jeans: Dein Fashion-Verständnis ist ausgezeichnet und kann definitiv auch noch einen ausladenden Hut vertragen.