My city my style Zwischen chic und lässig: Das macht Nizzas Stil so begehrenswert

Wir alle haben eine Stadt, in der wir uns modetechnisch einfach zu Hause fühlen. Für Praktikantin Anna ist es ganz eindeutig Nizza. Das begeistert sie am Stil der Französinnen. von Anna Wagnleitner

Die Berge der französischen Riviera betrachten, abends mit einem Glas Wein den Sonnenuntergang über dem klaren blauen Meer genießen… seit meinem Urlaub im letzten Sommer habe ich mein Herz an die Cote d’Azur verloren. Auch der einzigartige Stil der Stadt Nizza hat es mir angetan. Wie sich das elegante Urlaubsfeeling in der Mode widerspiegelt, verrate ich dir hier – vielleicht sagst du ja auch bald "oui" zum Nizza-Style!

My city my style: trés chic meets laissez faire

Gerade im Sommer trifft man mich häufig im Kleid an. Der feminine und dennoch entspannte Stil in Nizza spiegelt meine Wohlfühlmode perfekt wider. Die Frauen der Cote d’Azur setzen bei Kleidern vor allem auf fließende Schnitte und leichte Stoffe. Leinen, Seide und Baumwolle sind hier besonders beliebt. Figurbetont muss es dabei nicht unbedingt sein, die Eleganz der Mode liegt vor allem im Subtilen. Besonders im Hochsommer ist das durchaus praktisch, da die Temperaturen gerne über 30 Grad klettern. So sieht man auch an besonders heißen Tagen nicht nur gut aus, sondern fühlt sich auch so.

Das Kleine Schwarze wird Weiß

Das Sommerfeeling lässt sich auch in den Farben finden: in Nizza wird das Kleine Schwarze im Schrank gelassen und gegen helle Naturtöne eingetauscht. Mit warmen Weiß- oder auch Champagnertönen ist man hier definitiv auf der sicheren Seite und kann stilvoll die Sonne genießen. Wenn es dann abends doch ein wenig abkühlt, kombiniert man zum luftigen Sommerkleid noch eine lässige oversized Jacke.

Bonjour, Streifenhörnchen!

Ein zeitloser Klassiker, der in der lässigen Mode von Nizza nicht fehlen darf, sind Streifenmuster. Ob auf Kleidern, Oberteilen oder lässigen Hosen –an der Rivera passt man sich auch modetechnisch gerne mal der traumhaften Meereskulisse an. Hierbei wird auch mit farblichen Akzenten gespielt. Mit einer großen Sonnenbrille und Strandtasche wird der Look abgerundet und zeigt die für Nizza typische Kombination von lässig und elegant.

Hauptsache bequem

Nizza erkundet sich am besten zu Fuß, so kann man die Schönheit der Stadt und die besondere Atmosphäre optimal auf sich wirken lassen. Für mich als begeisterte Spaziergängerin passt das perfekt. Wichtig dabei ist, die Absätze zu Hause zu lassen und auf bequemes Schuhwerk zu setzen. High Heels und Kopfsteinpflaster vertragen sich nämlich leider nicht besonders gut. Trotzdem muss man hier nicht an Stil einbüßen, mit schicken Sandalen oder Espadrilles steht einer Sightseeing-Tour nichts im Wege und auch die Urlaubsfotos werden ein voller Erfolg.