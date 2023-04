Nachhaltig + günstig 3 Fair-Fashion-Brands, die Kate, Letizia & Co. lieben

Königin Letizia und Catherine, Princess of Wales

Nachhaltigkeit ist bei den Royals schon lange im Kleiderschrank eingezogen – und zwar in Form von Budget-Brands, die sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben.

Aus der Nische in die Masse: Nachhaltige Mode spielt eine immer wichtigere Rolle und ist die Zukunft der Fashion-Industrie. Das wissen auch Royals wie Catherine, Princess of Wales, Königin Letizia und Prinzessin Mary. Sie machen nicht nur durch offizielle Treffen mit Pionieren des Umweltschutzes, Preisverleihungen oder Kampagnen auf das wichtige Thema aufmerksam. Sie setzen auch von Kopf bis Fuß auf Labels, die ein Bewusstsein für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit haben. Und als wäre das noch nicht alles: Diese Labels sind auch noch erschwinglich.

Nachhaltigkeit in Sachen Schmuck

Transparenz wird bei dem britischen Schmucklabel Monica Vinader groß geschrieben: Denn die Kund:in kann vom Produktdesign und der Materialbeschaffung bis hin zur Qualitätskontrolle und dem Versand alle Infos und Schritte nachverfolgen. Das Label veröffentlicht außerdem einen halbjährigen Bericht, in dem es über den aktuellen Stand von Projekten, Fortschritten und dem Ziel, höhere Industriestandards zu etablieren, informiert. Kein Wunder also, dass nicht nur Herzogin Meghan, sondern auch die Princess of Wales die Schmuckstücke des Labels lieben und diese bereits mehrfach zu öffentlichen Terminen trugen. Vor allem Herzogin Meghan liebt ihr "Linear Friendship Bracelet" heiß und innig.

2016 wurde die Princess of Wales erstmals mit ein Paar grünen Onyx-Ohrringen der Designerin gesehen, seither sind weitere Stücke in Catherines Schmuckschatulle dazu gekommen. Aber nicht nur Kate liebt die Ohrringe: Auch Königin Letizia zeigte sich bereits mit den gleichen grünen Onyx-Ohrringen für 175 Euro von Monica Vinader.

Catherine, Princess of Wales, beim Besuch der "Sayers Croft"-Waldschule in London. Sie trägt Ohrringe mit grünem Onyx-Stein von Monica Vinader.

Königin Letizia trug die charmanten "Siren"-Ohrringe nämlich schon im März 2015 beim Besuch des Nationalmuseums in Madrid

Nachhaltigkeit an den Füßen mit den Sneakern von Veja

Auch im Punkto Schuhwerk setzen die Royals auf Nachhaltigkeit, schwören auf ein Label, das vor allem durch sein einheitliches Design sofort ins Auge springt: Veja. Die Sneaker mit dem V-Logo an der Seite trug Herzogin Meghan das allererste Mal während ihrer Tour durch Australien im Jahr 2018. Dabei handelte es sich um Modell V-10 in Weiß, welches sie mit wasserdichter Funktionskleidung kombinierte.

Herzogin Meghan + Prinz Harry

Die Rohstoffe für alle Veja-Sneaker werden in Brasilien gefertigt und sind aus Bio-Baumwolle, Naturkautschuk und pflanzlich gegerbten Leder. Damit hilft die Brand den Bio-Bauern vor Ort von ihren Produkten zu leben und verhindert durch die nachhaltige Kautschuk-Herstellung eine weitere Abholzung des Regenwaldes. Das Label verfolgt eine nachhaltige Mission, die auch andere Royals unterstützen. So zeigte sich neben Meghan, auch Catherine, Prinzessin Mary, Prinzessin Beatrice und Königin Mathilde in den stylischen Schuhen, die es bereits für unter 100 Euro zu kaufen gibt.

Auch Königin Mathilde von Belgien hat den Veja Sneaker für sich entdeckt und weiß ihn gekonnt in Szene zu setzten.

Heiß und innig geliebt: Die Kleider von H&M Concsious

Auch Kleider können nachhaltig, stylisch und erschwinglich sein. Das beweist das Sub-Label H&M Concsious. Zwar ist die Transparenz des Labels noch ausbaufähig, doch die Kette schafft mit H&M Concsious Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit. Außerdem wird in den Designs, die auch Royals wie Mary oder Victoria lieben, Bio-Baumwolle unter Einhaltung strenger Standards wie OCS oder GOTS verarbeitet.

Manche Modelle des Labels sind sogar so beliebt, dass sie an gleich mehreren Royals bewundert werden können. Ein Beispiel ist das bunt gemusterte Seidenkleid für etwa 180 Euro, das sowohl Prinzessin Victoria als auch Prinzessin Mary binnen weniger Tage nacheinander der Öffentlichkeit präsentierten.

Prinzessin Victoria