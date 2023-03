von Mareike Cämmerer Sie ist dünn, bequem, sexy und super unter jedem Outfit zu tragen: nahtlose Unterwäsche. Wir lieben sie bereits und ihr?

Das Make-up sitzt perfekt, die Frisur hält bombastisch, in eurem Outfit fühlt ihr euch super wohl – und dann ... zeichnet sich eure Unterwäschenaht durch die Kleidung ab. Schluss damit! Denn mit glatter, nahtloser Unterwäsche – auch bekannt als "Seamless Unterwäsche" – könnt ihr endlich alles tragen, was ihr wollt – ohne, dass jemals wieder die Naht, der Saum oder Bund eurer Unterwäsche zum Vorschein kommt.

Die nahtlose Unterwäsche wirkt wie unsichtbar, sie ist nicht nur verdammt bequem auf der Haut, sondern passt auch noch super zu jedem Outfit, denn ob Kleid, Jumpsuit, Top und Rock, Sweatshirt oder Bluse und Jeans, Sport-Top und Leggings, Shirt und kurze Hose, Sportbekleidung oder Brautkleid, nahtlose Slips und BHs können immer und überall getragen werden. Das Beste: Niemand erkennt, was ihr drunter tragt, denn die Unterwäsche ist nahtlos und dadurch super unauffällig. Ein toller Reiz – und mindestens genauso schön wie trägerlose BHs.

Nahtlose Unterwäsche: Die schönsten Modelle

Slips, Strings, Tangas, Hipstern, Panties und Co.

Tangas waren bisher immer die beste Alternative, wenn es darum ging, keine Konturen der Unterwäsche unter der Kleidung abzuzeichnen. Sie sind zwar nicht sonderlich bequem, eignen sich aber besonders gut im Zusammenhang mit enganliegender Kleidung. Nahtlose Unterwäsche ist dagegen nun wie Balsam für eure Seele, denn ihr werdet schnell merken, wenn ihr hineinschlüpft, dass sie so angenehm auf der Haut liegt, dass ihr sie am liebsten jeden Tag anziehen möchtet.

Nahtloser String von Iris & Lilly

Ihr seid auf der Suche nach einem super bequemen String, der keine Falten unter der Kleidung schlägt und auch nach mehreren Stunden noch immer nicht zwickt? Dann ist der nahtlose String von Iris & Lilly genau das, wonach ihr sucht. Er zählt zu den Bestsellern unter der nahtlosen Unterwäsche auf Amazon – und überzeugt ganz sicher auch euch.

Nahtloser String von Hunkemöller

Affiliate Link Hunkemöller: Nahtloser String, verschiedene Größen und Farben Jetzt shoppen 8,99 € 8,99 €

Affiliate Link Hunkemöller: Nahtloser T-String, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 8,99 € 8,99 €

Ihr tragt am liebsten einen String? Perfekt, dann probiert unbedingt die nahtlosen Strings von Hunkemöller aus, denn die gibt es in allen Größen und Farben. Die Stoffe sind super bequem auf der Haut und gut verarbeitet. Und wie ihr es euch wünscht, sieht niemand den String durch eure Kleidung durch.

Nahtloser, hoher String von Hunkemöller

Affiliate Link Hunkemöller: Nahtloser String, hoch, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 8,99 € 8,99 €

Ein nahtloser, hoher String entspricht eher euren Vorstellungen, weil er nicht nur wie eine zweite Haut auf dem Körper anliegt, sondern auch noch ganz bequem einige Pfunde wegschummelt, ohne dabei einzuschneiden oder zu scheuern? Dann ist dieser hoher String von Hunkemöller genau das Richtige für euch.

Nahtloser Brazilian von Hunkemöller

Affiliate Link Hunkemöller: Nahtloser Brazilian, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 8,99 € 8,99 €

Affiliate Link Hunkemöller: Nahtloser Brazilian mit Rückseite aus Spitze, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 8,99 € 8,99 €

Sowohl der nahtlose Brazilian als auch nahtlose Brazilian Lace Back von Hunkemöller überzeugen durch die komfortable Passform, den leichten Stoff und die süße Rückseite. Die gute Qualität ist ebenfalls hervorzuheben. Die nahtlosen Slips passen sich wunderbar dem Körper an.

Nahtloser Slip von Hunkemöller

Affiliate Link -44% Hunkemöller Invisible Brazilian Lace Back Blau Jetzt shoppen 5,00 € 8,99 €

Nahtlose Slips finden eher einen Platz in eurem Kleiderschrank? In diesem von Hunkemöller wird euer Po vollständig bedeckt und dennoch sieht man den nahtlosen Slip nicht mal durch eine Sportleggings oder Ähnlichem. Der Stoff ist super angenehm, verrutscht und zwickt nicht.

Nahtloser High Waist Slip von About You

Affiliate Link About You: High Waist Slip, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 45,00 € 45,00 €

Dieser High Waist Slip von About You überzeugt nicht nur, weil er nahtlos und dadurch unheimlich bequem ist – nein, auch weil er aus recycelten Materialien hergestellt wird und somit total nachhaltig ist. Das Beste: Durch den High-Waist-Schnitt werden auch noch ein paar Kilos entspannt weggeschummelt – und niemand sieht es.

Nahtlose Unterwäsche: BHs

Und auch nahtlose BHs sind eine geniale Erfindung, die wir Frauen nicht mehr missen möchten, denn die ständigen Abdrücke vom BH-Bügel und damit verbunden das Drücken dieser beim Sitzen auf den Bauch, sind auf die Dauer einfach nur nervig und unangenehm. Nahtlose BHs lieben wir vor allem beim Sport, denn dadurch fühlt man sich direkt viel freier und wohler und in seiner Flexibilität überhaupt nicht eingeschränkt.

Nahtloser Bralette

Affiliate Link -24% Hunkemöller Nahtloser Bralette Rose Blau Jetzt shoppen 15,00 € 19,99 €

Nervige Bügel-BHs waren gestern, denn jetzt tragen Frauen nahtlose Bralettes. Diese von Hunkemöller sind super angenehm auf der Brust zu tragen, quetschen nichts ein, bieten der Brust ausreichend Halt und sind vor allem aufgrund des hohen Tragekomforts so beliebt. Je nach Modell ist die Rückseite mit Spitze versehen. So fühlt ihr euch sexy und definitiv nicht, als wärt ihr in einem Sport-BH.

Nahtloser Bustier

Affiliate Link About You: Bustier, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 46,00 € 46,00 €

Das nahtlose Bustier von About You kommt ohne Bügel aus und überzeugt vor allem durch seine weichen, ungepolsterten Schalen. Darin fühlt sich jede Frau wohl – garantiert auch ihr. Zwischen zahlreichen Modellen, Farben und Größen könnt ihr wählen.

Nahtloser Cup Bustier

Affiliate Link About You: Cup Bustier, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 49,90 € 49,90 €

Das nahtlose Cup Bustier von About You glänzt mit seinem Komfort und Halt. Es besitzt zwar Bügel, die tun dem Ganzen jedoch keinen Abbruch, denn die weichen, ungepolsterten Schalen sind super bequem. Eine perfekte Alternative zum herkömmlichen BH!

Diese Farbe solltet ihr jetzt wählen

Bei der Farbauswahl, was die nahtlose Unterwäsche betrifft, richtet ihr euch immer am besten nach eurem Outfit und dessen Farbe.

Generell gilt:

Unsichtbare Unterwäsche in dunklen Farben wie Schwarz, Blau, Braun oder Grau sind unter weißer Kleidung absolut tabu. Hautfarbene (und weiße Unterwäsche) ist jetzt hingegen unter Weiß angesagt.

wie Schwarz, Blau, Braun oder Grau sind unter weißer Kleidung absolut tabu. ist jetzt hingegen unter Weiß angesagt. Bei dunklen und blickdichten Kleidungsstücken könnt ihr euch austoben, was die Farbauswahl für unten drunter angeht.

könnt ihr euch austoben, was die Farbauswahl für unten drunter angeht. Weiße, nahtlose Unterwäsche könnt ihr jederzeit unter hellen Stoffen und Kleidung in Pastelltönen tragen.

Auch rote, nahtlose Unterwäsche könnt ihr unter weißer Kleidung ausprobieren, denn je besser der Rotton zu eurer eigenen Hautfarbe passt, desto weniger sieht man beispielsweise den BH unter weißer Kleidung. Gehört ihr eher zu den helleren Hauttypen könnt ihr super nahtlose Unterwäsche in Nude, Rosa und Pfirsichtönen tragen. Dunklere Hauttypen stehen auch Rottöne wie Bordeaux.

Was ist das Besondere an nahtloser Unterwäsche?

Der Stoff ist luftig , atmungsaktiv und sehr weich , sodass ihr sie gar nicht spürt.

, und , sodass ihr sie gar nicht spürt. Meist sind sie aus weicher Baumwolle, hochwertigem Elasthan, Light-Mikrofaser und glänzenden Stoffen wie Satin hergestellt.

hergestellt. Die Unterwäsche schneidet nicht ein, scheuert und verrutscht nicht und ist super bequem .

. Sie kann von jeder Frau getragen werden.

getragen werden. Komfort und Qualität stehen an erster Stelle, sodass die nahtlose Unterwäsche euch eine maximale Flexibilität für jeden Tag bietet.

stehen an erster Stelle, sodass die nahtlose Unterwäsche euch eine bietet. Sie hinterlässt keinen Abdruck auf der Haut und passt zu jedem Outfit .

und . Es gibt inzwischen eine große Auswahl an nahtloser Unterwäsche, auch mit Spitzendetails und in unterschiedlichen Farben .

an nahtloser Unterwäsche, auch und in . Sie ist nicht teurer als herkömmliche Unterwäsche .

. Oft wird die nahtlose Unterwäsche auf speziellen Strickmaschinen im Rundstrick-Verfahren erstellt oder durch das kunstvolle Vernähen oder Kleben von ultraglatten Materialien.

Gängige Pflegehinweise

nicht heiß bügeln

nicht bleichen

nicht für den Trockner geeignet

Maschinenwäsche meist bei 30° im Schonwaschgang