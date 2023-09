Der Sommer endet, ist aber noch nicht vorbei! Das wissen auch Nazan Eckes, Rebecca Mir und Frauke Ludowig, die noch einmal beweisen, wie einfach man lässige Looks für den Sommer-Endspurt kreiert.

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, doch das bedeutet nicht, dass wir uns bereits auf den Herbst einstellen müssen. Drei prominente Damen zeigen uns stilvoll auf Instagram, wie wir uns modisch durch den Spätsommer bewegen – so lässig, dass uns die kühle, herannahende Jahreszeit nicht beeindrucken kann.

1. Nazan Eckes: Knallfarben treffen aufeinander

Das Geheimnis eines guten Looks kennt Nazan Eckes allemal. Das zeigt sich an ihrem Mut zur Farbe! Die beliebte Moderatorin setzt nicht nur auf die Kraft eines farbenfrohen Einteilers in knalligem Lila, sondern betreibt mit ihren geflochtenen Stilettos auch noch Color-Blocking.

Die Kombination aus Lila und der quietschgelben Farbe macht gute Laune und wirkt aufregend! Tipp: Auch mit den Nachbarfarben der Farbpalette spielen. Grün und Blau, Gelb und Orange und Rot und Pink ergeben coole Farben für den Sommer und schenken noch einmal richtig Energie.

2. Rebecca Mir: Weiße Kombination und Bouclé-Jäckchen

Weiß ist immer eine gute Wahl, denkt sich Moderatorin Rebecca Mir und wählt Jeans und Top in genau dieser Farbe. Dabei liegt sie mit dieser Annahme genau richtig! Die Kombination wirkt edel, sauber und klassisch! Aber auch eine leichte, sommerliche Atmosphäre wird durch diese Kombination widergespiegelt.

Die Erklärung ist einfach: Weiß reflektiert das Licht und strahlt Helligkeit aus. Clever, macht sich Rebecca diesen Effekt zunutze und bringt noch ein weiteres Kleidungsstück mit ins Spiel: eine Bouclé-Bomberjacke in Grasgrün. Mit dem trendy Piece wertet sie nicht nur den klassischen Look auf, sondern schützt sich auch noch mega stylisch gegen eine kühlere Brise.

3. Frauke Ludowig: Statement-Rock und weißes T-Shirt

Der Vorteil von langen Röcken? Sie lassen sich auch bei kühleren Temperaturen hervorragend stylen, wirken allerdings auch nicht zu angezogen oder herbstlich. Moderatorin Frauke Ludowig zeigt sich mit einem kunterbunten Modell, welches auch eine clevere Styling-Formel offenbart.

Man nehme einen Statement-Rock mit Hingucker-Muster und kombiniere ihn mit einem Basic. Besonders beliebt unter den Röcken: Florale oder geometrische Designs als auch bunte Farben. Das auffällige Kleidungsstück spiegelt die Souveränität und das Selbstbewusstsein der Träger:innen wider, drückt aber auch die eigene Kreativität aus. Damit der Rock in voller Gänze wirken kann, hält man das T-Shirt am besten in einer gedeckten Farbe wie schwarz oder beige. Das ist nicht etwa langweilig, sondern durchdacht! Denn nur so wirken die einzelnen Muster auf dem Kleidungsstück intensiver und besonders.