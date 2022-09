Neu in den Shops 14 Dinge, die wir im September shoppen

Der Herbst steht in den Startlöchern – für unsere Garderobe bedeutet das, dass Strick und Co. wieder Einzug halten dürfen. Auch die Beauty-Routine wird einer Neuausrichtung unterzogen, immerhin braucht die Haut bei Regen, Heizungsluft und Kälte besonders viel Pflege und in Sachen dekorativer Kosmetik darf es wieder etwas dunkler zugehen. Welche Produkte es im September auf unsere Wishlist geschafft haben, zeigen wir euch hier.