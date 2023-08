Wir haben die ganze Schublade voll – und wollen sie dennoch nicht aussortieren. Wenn diese drei Dinge auf deinen BH zutreffen, solltest du dir einen neuen zulegen.

Es gibt zwei Dinge, die auf BHs – und zwar nur auf BHs – zutreffen. Erstens: Wir waschen sie viel zu selten. Zweitens: Wir kaufen sie viel zu selten. Wer jetzt einen Blick in die eigene Wäscheschublade wirft, stellt garantiert fest, dass hier noch einige Relikte aus vergangenen Zeiten lagern. Wir verraten euch, es an der Zeit ist, sie zu begraben.

Der BH sitzt zu locker

Die meisten BHs haben drei silberne Ösen, mit denen man sie verschließen kann. Was die meisten nicht wissen: Einen neuen BH sollte man immer auf der letzten beziehungsweise weitesten Stufe tragen. Kommt das Produkt nämlich frisch aus dem Geschäft, sollte der Stoff noch die perfekte Spannkraft besitzen. Je länger wir den BH tragen, desto mehr leiert er aus und wir müssen das Band "enger schnallen". Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Rutscht der BH also hin und her, fallen die Träger ständig runter und sind nicht mehr auf Spannung, ist das unser Zeichen. Es ist Zeit für etwas Neues!

Die Bügel sind sichtbar

Auch, wenn bügellose BHs total im Trend sind, tragen vor allem Frauen mit größerer Oberweite am liebsten Bügel-BHs. Und die kennen garantiert auch das Gefühl, wenn sich der silberne Bügel aus dem Stoff herausbohrt und unangenehm in die Brust sticht. Man erträgt es irgendwie, denkt sich, dass man diesen BH auf jeden Fall aussortieren müsse und legt ihn nach dem Waschen dann doch wieder in die Schublade zurück. Ein Teufelskreis, den es unbedingt zu durchbrechen gilt. Am besten sofort ausziehen und einen anderen tragen. Vorausgesetzt, dieser BH ist in einem besseren Zustand.

Der BH verliert die Form

Je öfter wir einen BH waschen, desto eher verliert er die Form und Elastizität. Vor allem bei bügellosen BHs oft ein Problem. Und nein, das ist kein Grund, seine BHs noch seltener zu waschen als ohnehin schon. Wie bei allen Kleidungsstücken kann sich die Form beim Waschgang verziehen. Deshalb ist es umso wichtiger, ein Wäschenetz zu nutzen, um den BH zu schützen. Das bewahrt übrigens auch andere Kleidungsstücke vor kleinen Löchern, denn die Widerhaken am Verschluss bleiben sonst an T-Shirts oder Strumpfhosen hängen. Ist die Waschmaschine sehr voll, kann das den BH stark einquetschen, was ebenfalls für Formverlust sorgen kann.

Wenn mindestens einer dieser drei Punkte auf einen eurer BHs zutrifft, dann habt ihr die Antwort. Es ist Zeit, einen Neuen zu kaufen ...