New York Fashion Week Die neuesten Trends direkt vom Laufsteg

In New York dreht sich vom 9. bis zum 14. September 2022 wieder alles um Mode, denn die größten Designer:innen präsentieren ihre neuesten Kollektionen im Rahmen der New York Fashion Week. Wir zeigen euch die schönsten Kreationen, welche Fashionistas und Stars in der Front Row sitzen und welche Looks es auf den Straßen zu entdecken gibt.