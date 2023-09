New York Fashion Week An diesen vier Trends kommen wir nächste Saison nicht vorbei

von Julika Holz Neue Inspiration vom Big Apple! Die New York Fashion Week ist offiziell beendet, doch abgehakt haben wir die neusten Kreationen aus der Modemetropole noch lange nicht. Wir haben die Shows genaustens für euch verfolgt und vier Trends identifiziert, die uns im Frühjahr/Sommer 2024 begleiten werden.

Traditionell eröffnet die New York Fashion Week zweimal jährlich den sogenannten "Fashion Month" – jenen Modeschauen-Marathon im Februar und September, bei dem hintereinander von New York bis Paris die Trends für die neue Saison präsentiert werden. Als Auftakt für die kommende Frühjahr-/Sommersaison setzte die New York Fashion Week vom 8. bis 13. September einmal mehr auf großes Spektakel: Ralph Lauren feiert sein Comeback nach vier Jahren Auszeit, Peter Do zeigt seine Debütkollektion als Kreativdirektor bei Helmut Lang. Und nebenbei finden satte 67 andere Shows über sechs Tage verteilt statt. Welche Pieces dabei für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt haben? Diese vier Trends erwarten uns im kommenden Jahr.

Aus Oversized wird Mikro: New York feiert Cropped Blazer

Die übergroßen, kastenförmigen und von den 80ern inspirierten Blazer der letzten Saison schrumpfen im nächsten Frühling und Sommer auf Minigröße. Cropped Blazer dominieren die aktuellen Laufstege in New York. Bei Flying Solo verleihen Gunmetal-Pailletten der verkürzten Silhouette eine Disco-Atmosphäre. Sergio Hudson setzt bei seiner Präsentation auf ein klassisches Hahnentrittmuster und Christian Siriano zeigt die Kurzvariante des modernen Überwurfs in Metallic-Farben.

Gold und cropped: Diese Blazer-Kombination wird uns im Frühjahr und Sommer 2024 definitiv begleiten. © Fernanda Calfat / Getty Images

Unabhängig von der Textur dreht sich bei diesem Trend auch alles um das darunter: Statt mit T-Shirt oder Bluse lassen die Designer ihre Models schlicht oben ohne oder mit passendem BH über den Catwalk laufen.

Dieser Trend schnürt uns direkt in den Trend-Himmel: Korsetts

Bye bye Mesh-Einsätze, hallo Schnürungen. Es scheint ganz so, als hätten sich die Designer der Fashion Week an Ideen der Renaissance bedient, denn kaum etwas lässt sich aktuell so oft auf dem Runway wiederfinden wie Korsetts. Die Kreationen bei Palomo Spain orientierten sich an Stilen des frühen 19. Jahrhunderts, während Dion Lee mit hautfarbenen Korsetts für einen Hauch der 1920er-Jahre sorgt.

New York macht es vor, wir machen es nach: 2024 stehen Korsetts auf der Style-Agenda. © Victor VIRGILE/Gamma-Rapho / Getty Images

Wer es etwas lockerer mag, dürfte von den Designs bei Jason Wu begeistert sein. Dort lassen sich vor allem die charakteristischen Schnürelemente in Bodies, Schuhen und sogar Jeanshosen wiederfinden.

Schnürungen über Schnürungen: 2024 kommen das Korsett und all seine Charakteristika zurück. © Launchmetrics/ Spotlight

Blumen sind wieder da – aber extremer als je zuvor

Florale Prints sind keine Sonderheit in Frühjahrs- und Sommerkollektionen. Jahr für Jahr halten sich Blumenmuster hartnäckig in unseren Kleiderschränken. Und warum auch nicht? Was passt schließlich besser zu Frühlingsgefühlen als ein fröhlicher Flower-Print. Blümchen lassen sich daher auch 2024 schwer von der Hitliste vertreiben, werden dafür aber größer, schriller und bunter denn je. Egal ob Carolina Herrera, Michael Kors, KGL, Phillip Lim, Ralph Lauren oder Bronx und Banco: Die Designer der New York Fashion Week zeigen, dass florale Muster ihr liebliches Images durchaus an den Nagel hängen können und begeistern mit Flower-Power in Neonfarben, XL-Applikationen oder expressivem Farbmix.

Blumen gehören auch im kommenden Frühjahr zu den Lieblingen der Modeindustrie, wie auf dem Laufsteg von Carolina Herrera zu erkennen ist. © Fernanda Calfat / Getty Images

V-ielversprechend! Der V-Ausschnitt geht ans Herz

Hochgeschlossen oder doch lieber tiefe Einblicke gewähren? Aktuell setzen wir uns ein wenig mehr mit dem V-Ausschnitt auseinander, denn der war in New York definitiv nicht zu übersehen. Auf dem Laufsteg reicht der tiefe Ausschnitt fast bis zum Nabel und ist vor allem in Verbindung mit Maxikleidern bei Bevza, Dennis Basso und Falguni Shane Peacock zu sehen. Zugegeben: Für das extra tiefe "V" braucht es ein wenig Mut. Doch der Trend ist herrlich feminin und daher perfekt für den kommenden Sommer geeignet. Wir empfehlen, etwas Brusttape zur Hand zu nehmen, wenn ihr den Trend in der nächsten Saison zu Hause nachahmt, aber versprechen dann: Die elegante Silhouette des V-Ausschnitts wird euch schnell ans Herz wachsen.

Bevza macht's vor: Der supertiefe V-Ausschnitt gehört 2024 zu den heißesten Trends der Saison. © Dia Dipasupil / Getty Images