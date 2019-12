5 Must-Haves die jede Italienerin im Winter trägt - und wir ab sofort auch!

Bunt, exentrisch, verführerisch, aber stets unangestrengt: Modisch mischen Italienerinnen schon seit Jahrzehnten ganz vorne mit! Sie sind total routiniert im Kombinieren von verschiedenen Stilen, Mustern und Farben - für uns völlig undenkbar! Doch es ist gar nicht so schwer den Stil der Italienerinnen zu kopieren: Ihre Looks bestehen oft aus ein paar Key-Pieces, auf denen der restliche Style aufgebaut wird. Seht im Video, mit welchen Looks das besonders gut funktioniert!