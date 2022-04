Egal wie jung das Pärchen ist – vor einer pompösen Hochzeit schrecken sie nicht zurück. À la Beckham-Peltz-Marnier laden sie am Samstag, den 9. April, zu einem großen Event in Florida ein und geben sich endlich das Ja-Wort. Dabei ist Hollywoods Elite, dessen Outfits mindestens genauso spannend sind, wie der Look des Brautpaares selbst. Diese 5 Dinge fallen beim Dresscode auf...

Die Gästeliste der Hochzeit von Brooklyn Beckham, 23, und Nicola Peltz, 27, kann sich sehen lassen. Viele Promis, darunter Serena Williams, Venus Williams, Eva Longoria, Mel C – und natürlich auch die berühmten Eltern von Brooklyn Beckham, David und Victoria, feiern am Samstag, 9. April, die Liebe des Paares. Was sie dabei tragen – und warum manche der Looks eher unüblich für eine Hochzeit sind, erfahrt ihr hier.

1. Schwarz und Pailletten

Wenn es um das Outfit eines Hochzeitsgastes geht, dann ist man sich bei einer Sache einig: Outfits in Schwarz und Weiß sollte man auf einer Hochzeit lieber meiden. Weiß, weil man der Braut nicht die Show stehlen möchte und Schwarz, weil es häufig in Verbindung mit Trauer gebracht wird. Doch das scheint nicht für Brooklyns und Nicolas Hochzeit zu gelten: Unter den Gästen gibt es einige Outfits in Schwarz. So zeigt sich Eva Longoria beispielsweise in einem schwarzen Satin-Dress mit Cut-Outs am Dekolleté und Schnürungen an der Schulter. Während eines Auftritts bei PEOPLE vor einigen Wochen, erzählte Longoria der Moderatorin Kay Adams, dass ihre enge Freundin Victoria Beckham sie für die bevorstehende Hochzeit von Brooklyn Beckham einkleide – na, wer hätte das gedacht.

Eva Longoria gibt auf Instagram einen ersten Blick auf ihr Wedding-Guest-Outfit frei. Die Schauspielerin trägt ein schwarzes Satin-Kleid mit Cut-Outs am Dekolleté und Schnürungen an der Schulter. © instagram.com/evalongoria

Auch die deutsche Fotografin Ellen von Unwerth wie auch Venus Williams zeigen sich in schwarzen Kleidern. Die Tennisspielerin setzt sogar noch einen drauf und trägt ein bodenlanges mit Pailletten besetztes Kleid.

Venus Williams wählt letztlich ein schwarzes, figurbetontes Pailletten-Kleid mit weißer Borde. Die Haare trägt sie zu einem Zopf und in leichte Wellen gelegt. © Splashnews.com

2. Trendmaterial: Satin und Seide

Glänzend, fließend und körperbetont: Kleider aus Seide oder Satin sind unter den Hochzeitsgästen besonders beliebt. Nicht nur die Bräutigam-Mutter, Victoria Beckham, zeigt sich in einer grau-schimmernden Version mit Spitzendetails, auch Freundin Eva Longoria setzt auf das Material. Weitere Slip-Dresses sieht man unter anderem an Romeo Beckhams Freundin, Mia Regan. Sie trägt ein Kleid in Hellblau und kombiniert dazu eine grünfarbene Clutch.

Auch Romeo Beckham setzt auf einen schwarzen, klassischen Anzug in Schwarz mit Fliege. Seine Freundin Mia Regan trägt ein hellblaues Fit-and-Flair-Kleid. Dazu kombiniert das Model eine grüne Clutch. © Splashnews.com

3. Männer tragen Fliege

Vor allem die Männer der Familie Beckham, wie Romeo, Cruz und Papa David, zeigen sich in einem schwarzen Anzug mit schwarzer Fliege. Ein einheitlicher Look, der klassisch, schlicht, aber überaus elegant wirkt.

Und auch der jüngste Bruder Cruz (rechts) erscheint in einem schwarzen, schlichten Anzug mit Fliege. © Splashnews.com

4. Harper verzückt in süßem Kleid mit Blumenkranz

Ein Gast dürfte mit seinem niedlichen Dress auf Anhieb alle Herzen erobert haben: Harper Beckham. Die Zehnjährige ist eine von mehreren Blumenmädchen und trägt ein weißes Kleid mit kleinen Puffärmlen. Ein Blumenkranz ziert ihr Hand, einen kleinen Strauß hält die Jüngste der Beckhams in den Händen.

Brooklyns Schwester Harper gehört zu den Blumenkinder und sieht mit Rosenkranz und weißem Kleid einfach bezaubernd aus. © Splashnews.com

5. Bräutigam-Mutter überrascht mit einem schlichten Dress

Zugegeben: Ein bisschen mehr hätten wir von dem Ex-"Spice Girls" schon erwartet. Doch was ihr Outfit angeht, übt sich Victoria Beckham in Zurückhaltung, erscheint in einem silberfarbenen, schimmernden Slip-on-Dress mit Spitzen-Details. Eine kleine Clutch hält sie in den Händen. Auch der Rest des Stylings ist simple: ein hoher Dutt mit herausgelösten Haarsträhnen sowie zwei Armreifen komplettieren den klassischen Look.

Victoria und David Beckham © Splashnews.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf gala.de.