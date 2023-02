Nike x Tiffany and Co.

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Nike und Tiffany & Co. machen gemeinsame Sache +++ Selena Gomez: Ihre Make-up-Artistin zeigt, wie das Foundation-Finish natürlicher aussieht. +++ Viraler Trend: Latex tragen wir jetzt abgewandelt auf unseren Lippen.

2. Februar 2023

Nike x Tiffany & Co. kündigen Kollaboration an

Über kaum eine Kollaboration wurde in den letzten Tagen so viel geredet wie über diese: Schuhgigant Nike macht gemeinsame Sache mit Tiffany & Co. Mit einem gemeinsamen Posting kündigten die beiden Unternehmen die Zusammenarbeit mit Fotos eines Schuhkartons im berühmten Tiffany-Blau und den Worten „A LegendaryPair“ an. Kurz darauf kursierten auch schon die ersten Fotos der Produkte im Netz. Neben Accessoires wie einer Trillerpfeife, Schnürsenkel und einem Schuhlöffel wird es als Hero-Produkt auch eine besondere Edition der „Air Force 1"-Sneaker geben. Ab dem 7. März können sich Sneakerfreaks über möglichen Zuwachs in ihren Kleiderschränken freuen.

1. Februar 2023

Selena Gomez' Visagistin verrät: So sieht Foundation besonders natürlich aus

Das Make-up sieht zu künstlich, maskenhaft oder cakey aus? Das liegt an der Art, wie wir es auftragen, wie Make-up-Artist Melissa Murdick nun auf TikTok erklärt. Und ihr Beauty-Wort hat einiges an Gewicht — immerhin vertraut Schauspielerin Selena Gomez ihrem Geschick. Ihr Trick für eine ebenmäßige Haut ist dabei eigentlich ganz einfach. Anstatt das Produkt erst am Kiefer- und am unteren und mittleren Wangenbereich aufzutragen, startet man stattdessen weitaus höher.

Melissa Murdicks Erklärung ist logisch: Starten wir weiter unten im Gesicht, entsteht ein zu harter Übergang zum Hals — und meinst benötigen wir so viel Deckkraft dort gar nicht. Der Profi-Tipp lautet stattdessen: Mit der Foundation direkt unter dem Augenbereich beginnen und das Produkt mit dem Pinsel nach unten, immer in Richtung Kinn arbeiten. Auch nicht unwichtig: die Menge des Produkts. Anstatt direkt mit riesigen Pumpstößen zu arbeiten, lieber eine dünne Schicht auf das komplette Gesicht auftragen und anschließend einzelne Spots, auf denen man gerne etwas mehr Deckkraft hätte, nacharbeiten.

31. Januar 2023

Latex-Lippen: Dieser Trend beschert glänzende Aussichten

Darf es ein wenig Glamour sein? Der funkelnde Latex-Look sagt auf Instagram derzeit matten Lippenfarben den Kampf an. Das edle Finish besticht durch einen unverwechselbaren Glanz — der definitiv nicht nur die Träger:innen zum Strahlen bringt. Und für das perfekte Hochglanz-Finish müssen die Lippen nicht erst in ein dunkles Bordeaux getaucht werden. Für den Alltag eignen sich hervorragend Beige- oder Rosétöne. Trotz der hellen Nuancen reflektieren die Lippen das Licht extrem. Wie funktioniert das?

Der glänzende Look entsteht durch zwei Beauty-Produkte. Hierzu nutzen wir einen flüssigen, glänzenden Lippenstift, der in der Lieblingsfarbe zum Einsatz kommt. Mit einem transparenten Gloss wird der Look danach noch einmal veredelt. Nur so erhält der Mund den doppelten Latex-Glanz, wie ihn beispielsweise auch schon Model Barbara Palvin getragen hat.

30. Januar 2023

Valentinstag: Lizzo launcht inklusive Unterwäsche-Kollektion

Nach Savage x Fenty hat mit Lizzo die nächste Sängerin ein Unterwäsche-Label für alle Körperformen ins Leben gerufen. Seit April 2022 kann man die Stücke von "Yitty", wie das Label heißt, von Größe 6XL-XS kaufen. Pünktlich zum Valentinstag gibt es eine Love-Kollektion, die sich nicht nur als Geschenk für die Partnerin eignet, sondern auch ein tolles Geschenk für sich selbst ist.

Federn, Spitze und Tüll – mit den neuen Teilen von "Yitty" ist einem der große Auftritt garantiert. Das Label selbst beschreibt die neuen Designs als Kollektion mit "Bad B*tch"-Persönlichkeit. Wer es lieber ruhiger mag, wird womöglich bei der roten Shapewear fündig, die 2023 supersportlich daherkommt. Lizzo selbst ist großer Fan des semitransparenten Morgenmantels, den sie verführerisch auf Instagram präsentiert.

