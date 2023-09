Notting Hill & Co. Diese 4 Rom-Coms inspirieren unsere Herbstoutfits

von Julia Koschel Braucht ihr noch ein paar Ideen für eure Herbstoutfits? Wir haben uns von unseren vier liebsten Rom-Coms inspirieren lassen und euch Outfits mitgebracht, die Notting Hill & Co. zum Leben erwecken.

Wir lieben Rom-Coms – und in diesem Jahr lassen wir uns nicht nur gut unterhalten, sondern ziehen aus unseren Lieblingen sogar Fashion-Inspiration. Von Notting Hill bis Harry & Sally – diese Kult-Looks bekannter Rom-Coms schauen wir uns für unsere Herbstoutfits ab.

Unsere Top 4: Diese liebsten Rom-Coms inspirieren unsere Herbstoutfits

Notting Hill

Wer kennt ihn nicht? Den ikonischen Look, den Julia Roberts in "Notting Hill" beim ersten Aufeinandertreffen mit Hugh Grant trägt – und den er ihr mit seinem Kaffee sofort ruiniert. Unaufgeregt und doch verdammt gut gekleidet sehen wir uns in diesem Outfit schon über Wochenmärkte schlendern, einen Sonntagsspaziergang machen oder ein Café mit unserer besten Freundin besuchen. Die Sonnenbrille schützt unsere Augen dabei an sonnigen Tagen; die Baskenmütze hält an windigen Tagen dagegen unsere Haare etwas in Schacht. Man muss das Outfit daher auch nicht kurzfristig umstellen, nur weil sich das Wetter herbst-typisch schnell mal ändert. Lieben wir!

Schlaflos in Seattle

Während wir gemütlich auf der Couch sitzen, eine Tasse Tee in der Hand, eine leichte Decke über den Beinen und Tom Hanks und Meg Ryan auf dem Bildschirm – da merken wir uns direkt ihr herbstliches Outfit für die nächsten Tage vor. Spätestens in der entscheidenden Final-Szene auf dem Empire State Building notieren wir uns im Hinterkopf die Suche nach dem perfekten Herbstmantel. Diesen kombiniert Meg Ryans Charakter zwar mit einem aus heutiger Sicht etwas altmodischen Tuch, doch mit passenden, modernen Accessoires wird aus diesem Traum in Grau ein zeitloses Kleidungsstück unserer Garderobe. Ein Wollmantel in Grau – was passt besser zum Herbst?!

Clueless

Nicht nur für die Gen Z ein riesiger Pool an Ideen: der 90er-Filmhit "Clueless". Schon längst haben die Outfits der Figuren Cher und Dionne Kultstatus erreicht und sorgen regelmäßig für Comebacks von Mini-Faltenröcken, Karomustern und Plüsch. Einiges davon finden wir auch in den aktuellen Kollektionen bekannter Label und Shops. Daher solltet ihr euch nicht wundern, wenn wir in diesem Herbst ab und zu modisch an Clueless erinnern.

Harry & Sally

Meg Ryan, die Zweite. Neben "Schlaflos in Seattle" eignet sich auch dieser Klassiker mit der Sympathieträgerin in der Hauptrolle für eine kleine Herbst-Inspiration. Der Kleidungsstil unterscheidet sich auch nicht großartig von ihrem Look, den sie neben Tom Hanks trägt. Mit (verspielten) weißen Blusen, Strickpullovern und Blazer können wir uns bei ihr einiges abgucken. Ihre Lässigkeit haben wir uns ohnehin schon vor Jahren zum Vorbild genommen. Nun also auch modisch.

