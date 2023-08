von Saskia Papenthin Ob als Geschenk oder für dich selbst, mit diesen Ohrringen kannst du nichts falsch machen. Wir zeigen dir die beliebtesten Artikel.

Bist du noch auf der Suche nach neuem Ohr- oder Piercingschmuck? Eine genaue Vorstellung hast du nicht, aber du hast deinen Ohrring verloren oder dein Schmuck hat einfach ausgedient. Vielleicht bist du auch auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für eine Freundin, deine Schwester oder Mutter und hast noch keine gute Idee. Wir zeigen dir, welcher Ohrschmuck bei Amazon unter den Top drei Bestsellern und vielleicht auch etwas für dich ist.

Der beliebteste Ohrring

Dieser Rajputana Ohrring in Form eines Wassertropfens führt die Bestseller-Liste beim Online-Händler Amazon an. Er ist ein Dupe des "Drop"-Ohrrings von Bottega Veneta, der je nach Ausführung zwischen 500 und 2.000 Euro kostet. Den Ohrring gibt es in 15 verschiedenen Versionen für einen Preis zwischen 13,99 und 23,99 Euro. Fans des High-end-Originals sind begeistert von dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Dupes. Trotz der Größe des Ohrenschmucks sind die Tropfen sehr leicht.

Herzen auf Platz Zwei

Ähnlich beliebt sind die Herz-Creolen von Alexcraft. Die niedlichen kleinen Ohrringe in Herzform sind aus 925er Silber. Sie sind schlicht und im Durchmesser 13 Millimeter groß. Die Herz-Creolen eignen sich als kleine Ohrringe, genauso wie zum Beispiel als Schmuck für ein Helix- oder Tragus-Piercing. Ihr Preis ist mit 10,99 Euro sehr erschwinglich. Damit machen sie sich auch ideal als kleines Geschenk für einen lieben Menschen.

Dieser Piercing-Schmuck wird am drittmeisten bestellt

Das Treppchen wird eröffnet von den Oufer Ohrringen aus Edelstahl. Diese gibt es in unterschiedlichen Farbausführungen sowie Größen. Von 6 bis 12 Millimeter Durchmesser sind die Ringe für verschiedene Bereiche verwendbar. Sie können einfach als kleinere, schlichte und doch schicke Ohrringe gebraucht oder auch als Piercingschmuck getragen werden. Die verschiedenen Größen erlauben die Verwendung an verschiedenen Stellen des Ohrs oder auch der Nase.

