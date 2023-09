Es ist wieder soweit – oder wie es auf bayrisch heißt: "O’zapft is!". Die Krüge prosten, Blasmusik erklingt und wir sehen einfach nur sensationell aus. Das einzige, das zu unserem perfekten Trachten-Style noch fehlt, sind die passenden Accessoires. Denn die unterscheiden ein Besucher-Outfit von einem richtig bayrischen Madl – und das wollen wir natürlich alle sein (zumindest auf dem Oktoberfest). Doch was kombiniert man am besten zum Dirndl?

Oktoberfest Essentials: 10 Accessoires für eure Tracht

Betrachtet man die Trachtenmode, fällt auf, dass sich bestimmte Symbole immer wiederholen. Florale Details, wie zum Beispiel das Edelweiss, ist eine beliebte Wahl für Gürtelschnallen und Schmuck. Generell sind Stücke mit Blumen gerne im Bierzelt gesehen. Ganz klassisch liegt auch das Herz im Trend, auch wenn es inflationär eingesetzt durchaus kritisch aussehen kann. Auch von Hirschgeweihen inspirierte Formen gefallen. Wer es weniger traditionell mag, kann auch auf niedliche Designs setzten, zum Beispiel mit kleinen Brezen (das ist bayrisch für Brezel).

Haare sind ein großes Thema auf dem Oktoberfest. Aufwändige Flechtfrisuren sind eine Augenweide, doch wer weniger Zeit oder Begabung besitzt, kann aber auch mit Haarreifen nachhelfen. Modelle, die mit Trockenblumen besetzt sind, sehen besonders edel aus. Wer nach einer günstigeren Alternative sucht, der setzt auf Samt-Haarreifen, die ebenso stilvoll aussehen.

Unseren Hals schmückt ein Kropfband oder eine Kette. Auch hier sind Broschen eine schöne und vor allem traditionelle Wahl. Aber auch Barockperlen passen super zum Dirndl und lassen sich auch nach dem Oktoberfest-Aufenthalt weiterhin gut kombinieren. An Socken denkt man vielleicht nicht zuerst, sie tragen aber eine große Bedeutung bei der Gesamtkomposition eures Trachten-Outfits. Ebenso wie eure Handtasche, die im besten Fall auch mit einer Brosche verziert ist.