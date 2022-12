Beim Pakete öffnen taucht schnell Ernüchterung auf? Zu teuer, zu extravagant, passt nicht in den eigenen Stil ... Mit diesen fünf einfachen Tricks passiert das nicht mehr. Denn, das alle Sachen einem wirklich gefallen, kann man schon im Voraus planen.

Augen auf beim Online-Kauf! Diese Regel klingt eigentlich einleuchtend und einfach. Doch, trotzdem trifft man nicht immer die schlauste Entscheidung. Manchmal sind die Augen beim Online-Shoppen eben größer als die, die man hat, wenn das langersehnte Paket endlich ankommt. Wieso glänzt der Pulli auf einmal so seltsam? Und, hatte die Hose nicht eigentlich ein weites Bein und eine helle Naht? Die Enttäuschung ist dann groß. Schon wieder ein Paket, das man zur Post bringen muss. Dabei kann das Shopping-Erlebnis mit ein paar ganz einfachen Tricks zur großen Freude werden.

Die Wahl der richtigen Uhrzeit

Ob man sich abends auf die Couch lümmelt und um 21 Uhr durch die Online-Shops scrollt, oder in der wohlverdienten Mittagspause. Das macht doch keinen Unterschied? Falsch! Tatsächlich hat die Tageszeit einen Einfluss darauf, wie gut unsere Entscheidung wirklich ist. Das zeigt eine Studie argentinischer Forscher, so haben sie das Entscheidungsverhalten von 184 Schachspieler*innen analysiert. Diese müssen nämlich in ihren Runden, innerhalb von drei bis 15 Minuten, rund 40 Spielzüge gut und zügig überlegen. Die Daten des "Free Internet Chess Servers (FICS)" zeigten den Forschern dann, zu welcher Zeit gute und falsche Entscheidungen getroffen wurden. Dabei waren die Züge zwischen 8 und 13 Uhr am genauesten und weniger intuitiv. Wer sich also nicht von seinen Gefühlen leiten lassen will, kauft am Vormittag.

Sich nicht unter Druck setzen

Eine Rabatt-Aktion jagt die nächste. Während Online-Shops mit einem Countdown und App-Benachrichtigungen darauf hinweisen, dass der Rabatt gleich ausläuft, wird auf Instagram mit Rabattcodes um sich geworfen. Wichtig ist, sich durch die externen Reize nicht zu einer Kaufentscheidung gezwungen zu fühlen. So kann es sein, dass der Rock, der einem nicht so gefällt, plötzlich viel schöner vorkommt. Dieses Gefühl sollte man aussitzen: Trage ich dieses Teil wirklich? Freue ich mich auch noch, wenn es ankommt, oder nagt dann schon das schlechte Gewissen? Einmal tief durchatmen und einen kühlen Kopf bewahren! Viele Rabatte gibt es auch noch nach ausgelaufener Aktion. Beispielsweise bei einer Neukundenanmeldung oder, wenn man dem gewünschten Shop auf Instagram folgt und dort schaut, auf welchen Fotos der Account markiert wurde. Verschiedene Influencer*innen markieren diese Marken nämlich und haben in der Bildunterschrift zusätzlichen ihren Rabattcode stehen — den wir uns ganz einfach mopsen.

Die richtige Bildschirmhelligkeit

Bestimmte Details wollen wir uns ganz genau angucken, schnell spielt man da an der Helligkeit des Displays. Ob zu helle oder zu dunkle Einstellung: Beim Online-Shopping stört beides. Ist der Bildschirm zu dunkel, kann man die Kleidung nicht richtig erkennen. Schnell verwechselt man den Stoff oder den Aufdruck. Aber auch ein zu helles Display hat Nachteile: Er verfälscht nicht nur die Farbgebung, sondern ermüdet auch die Augen. Bei einem längeren Online-Shopping-Trip kann das angestrengte Sehen somit zu Fehlentscheidungen führen. Die ideale Helligkeit bei Tageslicht sollte 100 bis 150 cd betragen, das entspricht 50 bis 75 Prozent des Helligkeitsreglers.

Den Wecker nicht zu früh stellen

Wenn die Lieblingsserie abends wieder einmal zu spannend war oder man den kompletten Tag beschäftigt war und dann nicht zur Ruhe kommt, ist der Körper, aber auch der Geist müde. Ein Schlafmangel macht sich bereits ab einer Nacht bemerkbar und mündet in Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Fehlentscheidungen lassen sich so viel einfacher und schneller treffen. Ideal ist es also, ausgeruht und mit mindestens 7,5 Stunden Schlaf die Online-Shops zu durchstöbern.

Ein kleines Gedankenexperiment wagen

Das, das und das! Kommt alles in den Warenkorb! Schließlich sieht es am Model richtig gut aus. Die Wahrheit: Vor Ort stimmt das Licht, die Pose und manchmal wird die Kleidung am Rücken des Models noch mit Klammern fixiert. Dass bei der Anprobe zu Hause dann schnell die Ernüchterung kommt, ist klar. Hier sieht nichts so aus, wie auf dem Bild. Es hilft, vor dem Kauf einmal zu überlegen: Wie sieht die Hose an mir aus? Was bin ich für einen Körpertyp? Und vor allem: Würde ich die Sachen auch im Laden kaufen, wenn das Licht in der Umkleide ungünstig ist oder die Schlange an der Kasse länger? Diese kleinen Gedankenexperimente helfen, sich seiner Entscheidung noch einmal bewusster zu werden und im besten Fall das neue Lieblingsteil zu Hause zu begrüßen.