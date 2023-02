Overknees und Kniestrümpfe: So tragen wir die Socken-Trends im Alltag

von Linda Shllaku Overknees und Kniestrümpfe: Über kurz oder lang eilt ihnen ihr Ruf voraus. Zu sexy? Zu sehr nettes Schulmädchen? Dabei kommt es nur auf das Styling an.

Socken: Es gibt kaum kein Thema, über das weniger in der Mode geschrieben wird. Wer interessiert sich schon für das, was unter dem Schuh und über den Füßen passiert? Richtig: niemanden! Deswegen tragen wir unsere Füßlinge jetzt sichtbar als Overknees oder Kniestrümpfe.

Overknees: Ran an den Strick

Ein Relikt aus den 2000ern? Eher ein dankbares Revival. Denn, die überlangen Socken ermöglichen modisch ausgefallene Looks, die aus Röcken, Shorts oder Kleidern raffinierte Styles herausholen. Damit die langen Socken im Alltag nicht zu sexy wirken, greift man weniger zu transparenten Strümpfen, sondern wählt am besten Strickvariationen, die über das Knie reichen. Der weiche Stoff wärmt besonders zur kühlen Jahreszeit und macht durch die feine oder grobgeflochtene Optik ordentlich was her.

© Edward Berthelot / Getty Images

Hauptsache, der Strumpf schaut aus dem Schaft

Doch, was zieht man über den Strumpf? Das Style-Geheimnis lautet: das richtige Schuhwerk. Natürlich sehen lange Strümpfe toll zum übergroßen Pullover, zum kurzen Rock oder Jeanskleid aus. Aber auch die Wahl der Schuhe ist entscheidend: Während Loafer eher Assoziationen an das Mädcheninternat unserer Jugendträume wecken, wirken derbe Boots, Stiefel oder Sneaker moderner. Wichtig ist vor allem bei Stiefeln: Die Socke muss aus dem Schaft herausschauen. Besonders angesagt sind Gummistiefel.

Kniestrümpfe: Das kurze Statement

Waden- oder kniehohe Strümpfe verleihen jedem Outfit einen eleganten und femininen Touch. Schwarze und transparente Strümpfe wirken besonders edel zum Bleistiftrock und zu halbgeschlossenen Schuhen oder Pumps. Wer sich traut, kann seine Socken sogar in knalligen Farben wie Blau, Grün oder Orange tragen. Ein Schuh, der das farbliche Kontrastprogramm auffährt, ist dazu äußerst en vogue.

© Christian Vierig / Getty Images

Achtung: Auf diese Details lieber verzichten

Damit der Look nicht ganz zu verspielt erscheint, verzichtet man am besten auf Strümpfe in Weiß oder auf Modelle mit Karomustern. Ballerinas? Zu kurzen Socken lieber nicht — wir wollen nicht aussehen wie frisch aus dem Film "Black Swan". Chunky-Boots kreieren den perfekten Stilbruch zum feinen Look und wirken derbe und edgy.