von Rike Andresen Du bist auf der Suche nach dem perfekten Oversize-Blazer? Dann wirst du hier garantiert fündig! Denn wir haben die schönsten Modelle für dich herausgesucht.

Blazer sind schon seit einigen Jahren nicht mehr aus unseren Kleiderschränken wegzudenken! Doch anstatt, wie vor einigen Jahre noch, auf taillierte Modelle zu setzen, landen derzeit vor allem Blazer im Oversize-Fit in unserem Warenkorb. Wir zeigen dir, welche Schätze wir gefunden haben und wie sie sich am besten kombinieren lassen.

Der perfekte Oversize-Blazer: Diese Modelle werten jedes Outfit auf

1. Der klassisch schwarze Oversize-Blazer

Wer gerne zeitlose Kleidungsstücke trägt und sich eine Capsule Wardrobe aufbauen möchte, wird den schwarzen Blazer der Marke Only lieben. Denn das Modell überzeugt durch seinen klassisch hochwertigen Look und seinen lockeren Schnitt. Dank seines schlichten Aussehens lässt er sich zu so gut wie jedem Kleidungsstück kombinieren. Für ein lässiges Büro-Outfit kannst du dir beispielsweise eine Bluse deiner Wahl und schwarze Denim Jeans im Straight Leg Fit schnappen. Für einen Abend mit Freunden kannst du ihn zu Kleid, Strumpfhose und klobigen Boots kombinieren.

Du trägst nicht so gerne Schwarz, möchtest aber nicht auf den perfekten Oversize-Blazer verzichten? Kein Problem! Denn Only bietet ein ähnliches Modell in Beige an.

2. Voll im Trend: Oversize-Blazer im Denim Look

Modeliebhaber:innen aufgepasst! Denn Denim on Denim ist derzeit wieder total angesagt. Doch anders als früher, kombiniert man nicht mehr nur die Jeansjacke zur liebsten Denim-Hose, sondern von nun an auch Blazer – denn die gibt es seit Kurzem im beliebten Jeansstoff zu kaufen! Wie das aussehen kann, zeigt der Moderiese NA-KD mit diesem tollen Exemplar! Kombiniert zu weißem T-Shirt, grauem Pullover und beigefarbener Straight Leg Stoffhose macht der Oversize-Jeansblazer so einiges her!

Du bevorzugst eher Design-Klassiker und shoppst lieber Vintage? Dann wirst du bei Rebelle fündig. Hier bekommt man unter anderem dieses Schätzchen von der Luxusmarke Moschino.

3. Es wird bunt: Oversize-Blazer in der Trendfarbe Lila

Wer der tristen Wetterlage mit etwas Farbe trotzen möchte, wird sich in den Oversize-Blazer der Marke Esprit verlieben. Denn mit seinem strahlenden lila Farbton verbreitet er direkt gute Laune. Kombinieren kannst du ihn entweder zu einer gleichfarbigen Hose oder zu einer lässigen Straight Leg Jeans mit heller Waschung. T-Shirt und etwas Schmuck dazu und dein Look ist perfekt!

