Mit diesen Tricks schmeichelt er jeder Figur

Es ist bequem, warm und steht jeder Figur - wenn man ihn richtig stylt! Im Video zeigen wir, wie man den Oversize-Look am besten trägt.

Ein Modetrend, der stylisch UND dazu noch bequem ist? Wir sind begeistert! Schon seit einigen Jahren zeigt der Oversize-Look, dass das Sprichwort "Wer schön sein will, muss leiden" endgültig der Vergangenheit angehört. Denn mit dem richtigen Styling kann wirklich jeder den Oversize-Look tragen – und vor allem in den kälteren Monaten greifen wir bei der Kleiderwahl gerne zu kuschligen XXL-Pullis, Boyfriend Blazern oder übergroßen Jacken. Denn richtig kombiniert, machen sie ordentlich was her. Im Video zeigen wir, wie du den Oversize-Look am vorteilhaftesten trägst.