von Anna von Falkenburg Blazer-Kleider gibt es in den verschiedensten Variationen und Farben. Wir zeigen, wie ein Oversized-Blazer diesen Herbst zum Kleid umfunktioniert wird und machen das Outfit herbstreif. Influencer:innen machen uns den Look bereits vor. Höchste Zeit, dass wir uns auch an den Style heranwagen.

Der Hype um das Kleid, das aussieht wie ein Blazer, ist allgemein bekannt. Doch wir sind schon einen Schritt weiter und der Meinung, das Sakko des Boyfriends ist der neue Hype. Denn warum ein extra Kleid kaufen, wenn wir den Oversized-Blazer auch ganz einfach zum Kleid umfunktionieren können? Wir zeigen, wie der neue Boyfriend-Look herbsttauglich gestylt werden kann.

Lässig gestylt

Hailey Bieber im Oversized-Blazer als Total-Look, New York © Ilya S. Savenok via / Getty Images

Direkt aus dem Bett schnell zum Coffee-Shop an der Ecke huschen? Den neuen Look zum Überwerfen macht uns Hailey Bieber vor. Sie funktioniert den Oversized-Blazer ganz einfach zum kompletten Look um. Das schlichte, zweireihige Piece kombiniert das Supermodel mit einem passenden schwarzen Bucket Hat und einer Tasche in derselben Farbe. Hailey zeigt: wir können die Jacke auch bei unserem Boyfriend im Kleiderschrank finden. Das Model macht den Walk-Of-Shame-Look Street-Style tauglich.

Cool gestylt

Oversized-Blazer als Total-Look, Street-Style Paris Fashion Week 2021. © Daniel Zuchnik via / Getty Images



Doch den angesagten Style gibt es nicht nur lässig zum Überwerfen. Der Trend kann mit Chunky Boots und einem breiteren Gürtel cool aufgestylt werden. Hier können wir uns auch mal an kräftigere Farben herantrauen und diese in einem anderen Piece des Looks wieder aufgreifen.

Schick gestylt

Oversized-Blazer als Total-Look, Chanel S/S 2022 Show, Paris Fashion Week 2021 © Stephane Cardinale - Corbis via / Getty Images



Wer den Blazer als Total-Look mit in die Abendgarderobe nehmen möchte, kann auf dunklere Farben und ein auffallendes Material setzten. Chanel zeigt in der neuen Frühjahrskollektion, dass der Style im Tweed-Look in Zukunft öfter zu sehen sein wird, wobei Schulterpolster dem Look das gewisse Etwas verleihen. Kombiniert mit High Heels ist das Outfit ready for a Night-Out.

Der Blazer als Total-Look im Herbst

May Berthelot im beigen Oversized-Blazer mit blickdichter Strumpfhose und Gürtel. Street-Style, Paris, © Edward Berthelot via / Getty Images

Weil wir den neuen Boyfriend-Style auch unbedingt im Herbst tragen wollen, lässt sich das One-Piece am besten mit Overknee Stiefeln oder Strümpfen kombinieren. An wirklich kalten Herbsttagen kann eine Strumpfhose der Schlüssel zum herbsttauglichen Style sein.

Allgemein gilt: Um eine silhouettenlose Erscheinung zu vermeiden, empfiehlt es sich, einen Gürtel in der Taille zu tragen. Um auf Nummer Sicher zu gehen, trage unter deinem Oversized-Blazer eine Biker-Shorts – bestenfalls im Colour-Match – für einen super (stil-)sicheren Auftritt.

