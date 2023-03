von Emely Mielke Sie ist die Kult-Blondine Hollywoods! Auch in Sachen Styling hat Paris Hilton bereits einen ikonischen Status erreicht. Diese drei Stil-Lektionen schauen wir uns von der Unternehmerin ab.

Die Welt der Mode ist ein Phänomen, das von vielen Menschen geformt und geprägt wird. Manche Menschen hinterlassen dort in Sachen Style und Trends einen ganz besonders großen Fußabdruck, wie auch Hollywood-Sternchen Paris Hilton. Gerade jetzt, wo der Y2K Style sein Comeback feiert und in der Modewelt wieder nach und nach an Präsenz gewinnt, wird es höchste Zeit, den Style der Muse der 2000er einmal ordentlich zu durchleuchten und unter die Lupe zu nehmen. Diese drei Stil-Lektionen können wir von Paris Hilton lernen.

1. Furchtlos und stets am Puls der Zeit

Schlicht und langweilig? Zwei Wörter, die nicht unpassender auf den Style der Kult-Blondine zutreffen könnten. Bei ihrer Kleiderwahl achtet das Hollywood-Gesicht vor allem auf eins: Sie muss auffallen. Vor allem in den 2000ern schien kein Schnitt zu skurril und kein Outfit zu ausgefallen. Ob komplett transparent, bauchfrei oder im Jogger aus Samt: Paris bleib stets ihrem jugendlichen und lebendigen Stil treu. Auch heute noch haben Velours-Trainingsanzüge einen festen Platz in ihrem Kleiderschrank und sind auch in Sachen Trends wieder angesagter denn je. Sogar bei ihren Accessoires setzt das Model, damals wie heute, auf kleine farbige Schultertaschen.

2. Statement-Farben und Glitzer-Stoffe versprühen gute Laune

Wenn jemand gute Laune mit ihrer Kleiderwahl verbreiten kann, dann Paris Hilton. Ihr liebster Farbton? Pink. Mit farbenfrohen Outfits zieht die Unternehmerin stets alle Blicke auf sich. Aber auch mit Looks aus glitzernden Stoffen hat die Blondine Modegeschichte geschrieben. Wir erinnern uns nur zu gerne an ihr legendäres silbernes Julien Macdonald-Kettenhemd, welches sie zu ihrem 21. Geburtstag trug – gewagt und gleichzeitig genial. Auch heute sieht man auf den Laufstegen der Welt, dass Metallnetzstoffe nun wieder angesagter denn je sind. Zusammen mit ihren signifikanten platinblonden Haaren kreierte die Blondine schon damals ein wahres Paris-Hilton-Erlebnis.

Paris Hilton auf ihrem 21. Geburtstag in einem Kleid von Julien Macdonald © Dave Benett / Getty Images

3. Trend-Pieces, die in die Geschichte eingehen: Mikro Skirts und Low-Rise-Jeans

Wenn zwei Kleidungsstücke als Inbegriff für die Hotelerbin stehen, dann auf jeden Fall der Mikro-Skirt und die Low-Rise-Jeans. Wie keine Andere trug Paris in den 90ern und frühen 2000ern dazu bei, dass diese knappen Schnitte sich zum Trend eines ganzen Jahrzehnts etablierten. Ob Red-Carpet oder Streetstyle, die extrem tief sitzende Hose war zweifelsohne ein fester Bestandteil der Hilton-Garderobe. Auch, wenn der bekannte Trend weiterhin die Gemüter spaltet: Die Rückkehr ihrer Popularität, zum Beispiel durch aktuelle Kollektionen der Designer-Marke Miu Miu, zeigt, dass Paris nicht nur damals ein Modeikonen-Potential vermittelte, sondern auch heute zur Oberliga der Trendsetter zählt.

Paris Hilton bei der Organic Odyssey Eco Chic Fashion Show, 2003. © Getty Images

Wir halten fest: Paris-Hilton ist eine Trendsetterin und bleibt ihrem Stil stets treu. Sie hat bis heute keine Scheu vor skurrilen Trends und lehrt uns täglich, welche wichtige Funktion Mode haben kann: seine eigene Persönlichkeit zu unterstreichen und zu feiern.