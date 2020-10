7 Dinge, die in keiner Handtasche fehlen sollten

Wir verraten, was in die perfekt gepackte Handtasche gehört.

Handy, Portemonnaie und Schlüssel - klar. Doch es gibt noch weitere Must-Haves, um für die großen und kleinen Herausforderungen des Alltags gewappnet zu sein.

Die perfekte Handtasche ist oft Retter in der Not, treuer Begleiter und natürlich ein stylishes Accessoire. Sie ist nicht nur praktisch, sondern offenbart oft auch tiefe Einblicke in die Persönlichkeit ihrer Besitzerin – denn das, was du in deiner Handtasche trägst, sagt viel mehr über dich aus, als du vielleicht denkst. Doch während oft viel Schnickschnack den Weg in unsere Handtasche findet, gibt es sieben Dinge, die niemals fehlen sollten - denn mit ihnen bist du immer perfekt für den Alltag gewappnet. Erfahre im Video, welche das sind.