von Janina Oehlbrecht Welches T-Shirt hat die beste Qualität und den idealen Schnitt? Wir haben das perfekte weiße T-Shirt gefunden. Damit hat die Suche ein für alle Mal ein Ende.

Das weiße T-Shirt ist einfach und kompliziert zugleich. Es handelt sich um ein zeitloses Modestück, was vielseitig eingesetzt werden kann und wirklich jedem steht, doch die Suche nach dem perfekten Modell ist umso mühsamer. Wie schön wäre es, dieses eine weiße T-Shirt zu finden, welches alle unsere Wünsche erfüllt? An dieser Stelle hat die Jagd ein Ende – denn wir haben das optimale T-Shirt gefunden, was deinen Bedürfnissen mit Sicherheit gerecht wird.

Vorher verraten wir dir jedoch, welche Kriterien das perfekte weiße T-Shirt erfüllen sollte.

Weißes T-Shirt kaufen: Darauf solltest du achten

Der Ausschnitt deines weißen T-Shirts sollte hochwertig aussehen und den Hals gut in Szene setzen. Optimal sind Rundhals-Ausschnitte, da sie besonders zeitlos sind. Bei größerer Oberweite erweisen sich aber auch V-Ausschnitte und tiefe Rundhalsausschnitte als schmeichelhaft.

Bestseller: Dies ist das perfekte weiße T-Shirt

Dieses weiße T-Shirt von COS ist nicht umsonst ein Bestseller. Es ist aus griffiger Baumwolle gefertigt (da schimmert nichts hindurch!), hat einen hochwertigen Halsausschnitt, eine kastenförmige Passform und die ideale Länge. Damit erfüllt es alle Kriterien, die das perfekte weiße T-Shirt ausmachen. Das Modell ist preislich nicht so erschwinglich, wie wir es oft gerne hätten, doch Dank der herausragenden Qualität darf der nächste T-Shirt-Kauf ja auch auf sich warten lassen.

Welche T-Shirt-Marken sind wirklich empfehlenswert?

Auch wenn das weiße T-Shirt ein Basic-Kleidungsstück ist, was jeder Person steht, sind unsere Körper so individuell wie unsere Charaktere. Das T-Shirt, was dir gut steht, muss deiner besten Freundin zum Beispiel nicht unbedingt perfekt passen. Mit diversen Marken kann man aber eigentlich nie etwas falsch machen. Die folgenden Shops überzeugen in Sachen Qualität und Passform ausnahmslos.

1. Edited

Edited ist nicht nur eine gute Anlaufstelle für Trendstücke, sondern auch für Basics. Falls du ein T-Shirt suchst, welches gerade geschnitten ist, aber etwas weitere Ärmel hat, dann haben wir hier das perfekte Modell für dich gefunden. Es besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle und hat einen hochwertigen Rundhalsausschnitt.

2. Weekday

Auch Weekday ist eine tolle Brand, um Basics zu shoppen. Fans der Marke wissen sogar, wann es die beliebte 3 für 2-Aktion auf Basics online und in den Geschäften gibt. Wenn du nicht so lange warten willst, empfehlen wir dir dieses schlichte weiße T-Shirt, welches sehr nah an das Bestseller-Modell von COS herankommt, aber nur die Hälfte des Preises kostet.

3. Fruit of the Loom

Vintage-Fans lieben Fruit of the Loom T-Shirts. Die günstigen Shirts haben einen optimalen Schnitt und werden daher berechtigterweise von vielen Käufer:innen als das beste weiße T-Shirt bezeichnet. Zudem sind die Modelle auch wahre Schnäppchen. Einziger Haken: Die Shirts bestehen nur zur 50 Prozent aus Baumwolle und zu 50 Prozent aus Polyamid.

4. COS

Neben all den Rundhalsausschnitt-T-Shirts haben wir auch das beste weiße T-Shirt mit V-Ausschnitt gefunden. Es ist, wie das Bestseller-T-Shirt, von COS und aus 100 Prozent Baumwolle verarbeitet. So wird nichts durchschimmern. Der Hersteller empfiehlt lediglich, das T-Shirt eine Größe kleiner zu ordern, da es eine Oversized-Passform hat.

