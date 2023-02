Mode ist ein Ausdruck unserer Persönlichkeit, weshalb Stimmungen häufig an unserem Outfit abzulesen sind. Da sind Taschen keine Ausnahmen. Bereits Größe und Stil sagt schon einiges über unseren Charakter aus.

Bei Handtaschen hat jede:r so seine eigenen Vorlieben. Manche brauchen ihren ganzen Hausstand, um sicher das Haus verlassen zu können, für andere kann die Tasche nicht klein genug ausfallen und wieder andere brauchen möglichst viel Auswahl. Welcher Typ bist du? Und was sagt deine Taschenwahl über deinen Charakter aus?

Das sagen Taschen über den Charakter aus

Klein, kleiner, mini: Du liebst es minimalistisch

Für viele ein Mysterium, aber immer mehr Fashionistas kommen mit den kleinsten Mini Bags aus. Ob Clutch oder Box Bag, in die kleinen Trendtaschen passt nur das Nötigste rein. Wessen Herz bei Mini Bags höherschlägt, zeichnet sich durch einen minimalistischen und sehr ordentlichen Charakter aus. Wichtiges kann schnell von Unwichtigem getrennt werden. Sie sind trendaffin und lieben futuristische Designs. Du wirst Labels wie Jacquemus, Bottega Veneta, Hermès und Furla lieben.

Schultertaschen, die Lieblinge der Supermodels

Schultertaschen gibt es in sämtlichen Formen und Varianten, von schlicht bis auffällig. Ähnlich wie ihre Besitzer:innen möchten Schultertaschen im Mittelpunkt stehen, das Outfit ordnet sich unter. Die Tasche hat genug Platz für Geldbeutel, Handy, Schminke und andere Lieblingsstücke und weist damit eine hohe Flexibilität auf. Models wie Kendall Jenner und Kaia Gerber sind Fans der stylischen Handtaschen, da man mit ihnen sowohl zum Shopping als auch zur Party gehen kann. Perfekt geeignet für trendbewusste, aktive, selbstbewusste Menschen. Stylische Modelle gibt es bei Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel, Prada und H&M.

Rucksack: Funktion geht über alles

Eine Tasche muss nicht unbedingt im Trend liegen, sie muss praktisch sein – klingt der Satz nach dir? Dann bist du eine Pragmatikerin. Du bist ergebnisorientiert unterwegs, weshalb Mini Bags für dich schlichtweg keinen Sinn machen würden, wenn du etwas Wichtiges zu tragen hast. Rucksäcke sind deshalb ideal für dich, weil du nicht nur viel unterkriegst, dank der vielen Taschen immer weißt, wo sich etwas befindet, sondern auch die Hände frei hast. Tolle Modelle gibt es bei GOT BAG, Fjällräven, Sandqvist oder Herschel.

Shopper oder XL-Taschen: Du liebst das kreative Chaos

Mit deiner Tasche könntest du locker einen Wochenendtrip überstehen, weil du stets für jede Eventualität vorsorgst? Oder du bist selbst überrascht, was sich in deiner Tasche immer wieder ansammelt? Ganz klar, du bist kreativ, kannst dich schlecht festlegen, bist gerne vorbereitet und Ordnung ist für dich erst einmal zweitrangig. Taschen wie Shopper oder sehr große Umhängetaschen aus Leder oder Stoff sind deine täglichen Begleiter. Kleiner Tipp: Regelmäßiges aussortieren hilft dabei, das Gewicht der Tasche zu reduzieren. Schöne Designs haben wir bei Furla, & Other Stories, KAAI, Yves Saint Laurent, Arket und COS gesehen.

Groß, klein, bunt: Du bist für alle Eventualitäten gewappnet

Gala-Dinner, Party-Nacht, Strandausflug oder Theaterbesuch — du hast einfach immer die passende Tasche. Perfektionisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Looks denken und ihre Taschen passend zum Kleiderschrank und möglichen Veranstaltungen kaufen. So kommen sie nie in die Verlegenheit, dass etwas nicht zueinander passt. Einziger Nachteil: Der Schrank platzt so langsam aus allen Nähten. Tolle Labels mit viel Auswahl sind: Jacquemus, Bottega Veneta, Dior, H&M, Zara, Fendi und viele Weitere.