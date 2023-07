von Janina Oehlbrecht Sobald die warmen Tage anklopfen, werden Sneakers wieder besonders interessant. In diesem Jahr haben jene mit Plateau-Sohle ihren großen Auftritt. Hier gibt es die schönsten Modelle auf einen Blick.

Auch wenn sich die Frühlings-Temperaturen noch nicht ganz verabschieden wollen, so zeigt sich doch hin und wieder die Sonne am Himmel und beschert uns die ersten Sommergefühle. Das bedeutet auch, dass Winterschuhe und gefütterte Sneaker nach ganz hinten in den Kleiderschrank wandern dürfen und wir unsere Füße ohne Bedenken in strahlend weiße Sneaker stecken können. Ein Detail darf im Sommer 2023 dabei nicht fehlen.

Sneaker-Trend 2023: Plateau-Sneaker

Sie ist wieder da, aber eigentlich war sie nie ganz weg. Denn schon an robusten Chunky Boots, wie zum Beispiel den beliebten Dr. Martens, war sie bereits im Winter zu erkennen: die Plateau-Sohle. Auch im Sommer darf sie nicht fehlen und streckt damit unsere schönen Beine optisch in die Länge. Namhafte Marken haben den Trend bereits erkannt und ihren Klassikern ein Sohlen-Update verpasst. Hier stellen wir euch die fünf schönsten Sneaker mit Plateau-Sohle vor, die ihr direkt nachshoppen könnt.

1. Superga-Sneaker mit dicker Sohle

Affiliate Link -50% Sneaker von Superga mit Plateau-Sohle Jetzt shoppen 34,33 € 69,00 €

Die Plateau-Sneaker von Superga sind ein wahrer Klassiker. Selbst Herzogin Kate schwört auf die schlichten Turnschuhe und trägt sie bei nahezu jeder passenden Gelegenheit. Die Sneaker kommen in allen erdenklichen Farben und Formen daher – da ist für jeden Geschmack etwas dabei. In diesem Jahr setzen wir auf das schlichte, weiße Modell mit dicker Sohle.

2. Converse Chucks mit Plateau-Sohle

Affiliate Link Converse Chucks mit Plateau-Sohle Jetzt shoppen 76,49 €

Auch Converse Chucks werden immer Teil unserer Garderobe sein. Besonders zur Jeans und zu Sommerkleidern lieben wir die geschnürten Stoffschuhe. Mittlerweile gibt es auch Modelle mit einer Plateau-Sohle. Insbesondere die Ausführung in Schwarz ist jeden Cent wert und verzeiht sogar den einen oder anderen Regentropfen im April.

3. Nike Blazer mit dicker Sohle

Affiliate Link Nike Blazer Low Platform Jetzt shoppen 106,90 €

Die Nike Blazer High-Top Sneaker hatten in den vergangenen Jahren ihren großen Auftritt. Nun werden sie aber vom Thron gestoßen. Mode-Expert:innen verzichten auf das knöchelhohe Modell und machen Platz für den Nike Blazer als Low Sneaker mit dicker Sohle.

4. Platform-Sneaker von Boden

Wer gerne schlichte Sneaker trägt, die aber nicht aus Stoff sind, der kann sich die Plateau-Sneaker von Boden etwas genauer ansehen. Sie sind aus Leder und haben eine Sohlen-Dicke von 3,5 Zentimeter. Da werden die Beine optimal gestreckt.

5. Vans mit Plateau-Sohle

Auch unsere geliebten Vans sind mit einer Plateau-Sohle erhältlich. Der Bequemlichkeit wird dabei kein Abbruch getan. Auch das für Vans so typische Schachbrett-Modell ist mit einer dickeren Sohle erhältlich – die Auswahl ist also riesig.

Wie kombiniert man Plateau-Sneaker?

Das Besondere an Plateau-Sneakern ist, dass sie sich mit fast jedem Look kombinieren lassen. Egal ob Jeans, Chino, Rock oder Kleid – die Sneakers mit der hohen Sohle geben jedem Outfit das gewisse Etwas. Unsere Lieblings-Kombi für den Sommer 2023: Mom-Jeans, T-Shirt, Blazer und Plateau-Sneaker.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.