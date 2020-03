Angelina Kirsch rät: DIESEN Styling-Fehler sollten Kurvige nicht machen

Angelina Kirsch ist das erfolgreichste Plus-Size-Model Deutschlands. Sie sieht umwerfend aus und hat echte Killer-Kurven, die sie liebt und gerne in Szene setzt. Doch so viel Spaß die 30-Jährige auch an Mode hat, so gibt es ein Kleidungsstück, das ihrer Meinung nichts im Kleiderschrank einer Curvy-Frau zu suchen hat. Im Interview mit BRIGITTE.de verrät sie:

Ich finde Leggings ganz schrecklich. Die tun für niemanden etwas und gehören verboten. Leggings kannst du irgendwo drunter ziehen, wenn dir ganz kalt ist, oder sie zum Sport anziehen, wenn nichts anderes im Schrank ist.

Keine Frau will witzig aussehen!

Doch nicht nur Leggings sind Angelina zufolge ein echtes No-Go. Auch von Mode mit Zipfeln oder großen Comic-Prints sollten kurvige Frauen besser die Finger lassen.

Das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war ein froschgrünes T-Shirt mit einem großen Comic-VW-Bus drauf. Das kannst du doch keiner Frau anziehen! Und oft kommt dann die Antwort, dass so etwas doch witzig sei. Aber welche Frau will denn witzig aussehen?

Ihr Tipp: Genau hinschauen und sich nicht davon blenden lassen, was in den Shopping-Häusern angeboten wird.

Modefirmen haben eine gewisse Verantwortung für die Frauen, die kein Gefühl für Mode haben – was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber dann muss man es ihnen eben richtig vormachen.

Der Spaß an Mode steht immer im Vordergrund!

Bei allen No-Gos gilt für Angelina Kirsch am Ende aber immer noch: Gut ist, was gefällt. Wer Spaß an Mode hat, soll sich austoben und sich nicht zu viele Gedanken darüber machen, ob das Lieblingsteil perfekt sitzt oder nicht.

Meine Mutter sagt immer, dass Plisseeröcke an mir nicht vorteilhaft aussehen. Aber wisst ihr was? Das ist mir egal! Ich liebe sie und deswegen trage ich sie!

