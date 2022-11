von Ann-Christin Gebhardt Für kurvige Frauen gilt in der Mode noch immer das unausgesprochene Regelwerk, auf schwarze und weite Kleidung zu setzen. Auch mal was wagen und sich an den neuesten Trend versuchen? Bloß nicht! Wir sind da anderer Meinung und räumen endgültig mit den veralteten Fashion-Regeln auf.

Wenn wir eins in den letzten Jahren gelernt haben, dann, dass Frauen mit Kurven genauso stolz und selbstbewusst mit ihren Körpern umgehen können wie Frauen mit vermeintlichen Traummaßen. Perfekt gibt es schon längst nicht mehr und erlaubt ist, was sich gut anfühlt – das gilt vor allem in Sachen Mode. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich fülligere Frauen nur in schwarzen Sackleidern vor die Tür trauten. Es wird höchste Zeit mit DIESEN sechs Fashion-Regeln zu brechen!

1. Schwarz tragen

Schwarz ist toll – keine Frage! Aber mal ehrlich: Wer will im Winter schon ständig im All-Black-Look unterwegs sein, wenn man auch ein kräftiges Gelb oder leuchtendes Rot haben kann? Der Trend geht zum sogenannten "Dopamine-Dressing": Durch bunte Outfits kommen auch in der grauen Jahreszeit Glücksgefühle auf. Wenn der Schnitt deines Lieblingskleides deinen Kurven schmeichelt und dir einfach nur ausgezeichnet steht, sind knallige Wow-Farben genau die richtige Wahl.

2. Crop-Tops sind nur was für Superdünne

Totaler Quatsch! Bei dem derzeit allgegenwärtigen Bauchfrei-Trend kommt es auf die Kombination an. Schon mal dran gedacht, das Crop-Top mit einem hochgeschnittenen Pencil-Skirt zu tragen? Oder auf die Kombination aus High-Waist-Hose und langer Weste zu setzen? Vielleicht fühlst du dich anfangs wohler, wenn der Bund deines Rockes oder deiner Hose hoch genug geschnitten ist, so dass nur ein schmaler Streifen Haut oberhalb der Taille erkennbar ist.

3. Je weiter, desto besser

Interessanterweise ist es genau umgekehrt. Sackig geschnittene Kleidungsstücke vernichten jede Silhouette und sind gerade für kurvige Frauen nicht besonders vorteilhaft. Viel wichtiger ist es, seine Schokoladenseiten zu betonen. Du hast eine schmale Taille? Setze sie mit einem schönen Gürtel oder einem Kleid in A-Linie in Szene. Du bist stolz auf deine Beine? Dann können ein Pencil-Skirt oder eine schmale Hose total sexy aussehen. Wer möchte, kann auch ein trendiges Bodycon-Kleid tragen, dass durch den eng anliegenden Schnitt den ganzen Körper zur Geltung bringt.

4. Muster tragen auf

Auch hier gilt wieder: Stimmt der Schnitt, muss man auch auf Muster nicht verzichten. Ob auffälliger Leo-Print oder cooles Karo – erlaubt ist, was dir gefällt! Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst: Kombiniere einfach ein Muster-Teil zu einem Unifarbenen – so bringst du die nötige Ruhe in deinen Look und setzt noch dazu einen schönen Fokus.

5. Keine Shorts ab Größe 38

Auch mit einer Konfektionsgröße jenseits der 38 können kurze Hosen cool und lässig aussehen. Wer nicht gleich die Hot Pants aus dem Schrank ziehen möchte, kann zu Bermuda-Shorts greifen (aktuell wieder mega angesagt!) und sie mit einer langen Weste oder Strickjacke kombinieren. Hohe Sandalen oder Schuhe mit Keilabsatz strecken zudem optisch und zaubern Endlos-Beine.

6. Bikinis sind ein No-Go

Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, zeige ihn! Warum solltest du zu einem biederen Badeanzug und langen Badeshorts greifen, wenn du stolz auf deine Kurven bist? Wer sich sexy fühlt und mit sich und seinem Körper im Reinen ist, macht auch im Bikini eine Bomben-Figur.

