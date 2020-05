Style-Inspiration gefällig? Hier kommen die Curvy-Fashionistas

1. Let it shine, Girl!

Der Instagram-Account von Ashley Graham belegt mit jedem Bild, dass Curvy-Girls vor keinem Trend zurückschrecken müssen. Der beste Beweis? Das Supermodel schlägt selbst bei auffälligen Neon-Teilen zu – ohne mit der Wimper zu zucken. Wo viele Curvy-Girls lieber schüchtern auf Nummer sicher gehen, beweist Ashley, dass stylingtechnisch nichts unmöglich ist. Frauen mit Kurven müssen vor keinem Modetrend Halt machen. Punkt!

2. Girlboss

Der monochrome Hosenanzug ist schon seit mehreren Saisons "big im business" und nicht mehr aus den Schränken der Fashionistas wegzudenken. Miyabi Kawai beweist mit ihrem Power-Look, dass Curvy-Mode nicht immer figurbetont sein muss und setzt deshalb auf Oversize-Schnitte. Somit lässt sie beim Stichwort Hosenanzug unsere anfängliche Assoziation von staubigen Büros endgültig aus den Köpfen verschwinden. So lässig und cool!

3. Animalprint meets Cowboy

Fine Bauer hat uns mit diesem 10-Punkte-Look wirklich umgehauen. Von Kopf bis Fuß ein stylishes Outfit, das alles andere als langweilig ist. Spätestens mit dem Kontrast zischen der zarten Bluse und den derben Cowboyboots hatte sie uns in ihren Bann gezogen. Wir sind ganz verliebt in den Look und können kaum erwarten, ihn nachzustylen.

4. Urban Girl

Curvy-Fashion kann nicht nur elegant und schick, sondern auch sportlich und lässig sein. Die Styling-Möglichkeiten sind endlos. Und so mag es Sarina Nowak auch mal gerne locker und gemütlich, ohne dabei in puncto Style Abstriche machen zu müssen. Denn nur weil man seine weibliche Figur in Szene setzten möchte, bedeutet das noch lange nicht, weibliche Schnitte zu wählen. Du stehst auf sportlichen Streetstyle? Kein Problem! Kleide dich ganz nach deinem Geschmack!

5. Colour-Queen

Treibt es doch einfach mal bunt. Mit der Farbpalette zu experimentieren, macht riesigen Spaß – vor allem im Sommer. Denn: Echte Curvy-Fashionistas schrecken vor Farb- und Musterkombinationen nicht zurück. Wer auf Tabria Majors Instagram-Profil stolpert, der merkt schnell: Das Curvy-Girl mag es farbenfroh und sieht dabei umwerfend aus. Gebt euren schwarzen Klamotten mal eine Pause. Jetzt sind Gelb, Grün, und Pink an der Reihe.

Unsere Curvy-Fashionistas sind der beste Beweis, dass Frauen mit Rundungen es stylingtechnisch genauso krachen lassen können. Kein Trend ist tabu, kein Kleidungsstück untauglich. Ihre Looks sind stilsicher und echte Hingucker. Be yourself and style up! Überzeugt?