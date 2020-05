Miyabi Kawai verrät DEN Trend für den Sommer – und wir lieben ihn schon jetzt!

Die Thermometer-Anzeigen bahnen sich weiter ihren Weg nach oben und die Sonne verdrängt immer öfter erfolgreich die graue Wolkendecke. Kurz: Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm jede Menge Trends, die uns die warmen Monate versüßen werden. Wir haben bei Modeprofi Miyabi Kawai nachgefragt und sie hat uns verraten, auf welche Styles wir im Sommer unbedingt setzen sollten. Und so viel schon mal vorweg: Spaß an Mode ist die Voraussetzung für einen coolen Look im Jahr 2020.

Denn eines stellt Miyabi Kawai sofort klar: Ohne Farbe geht in diesem Jahr so gut wie nichts. Statt sich zurückzuhalten, darf 2020 modisch so richtig geklotzt werden. Knallige Töne, verspielte Details und jede Menge coole Prints sorgen dafür, dass die kommenden Monate garantiert nicht langweilig werden. Aber welche Teile sollten denn jetzt schnurstracks auf unseren Shoppinglisten landen?

Hosenanzüge in Naturtönen, zartem Pastell und in Knallfarben. Dann natürlich Blusen und Kleider mit Statementärmel, sowie wilde Muster in knalligen Tönen, die mit Sneakern kombiniert, einen coolen 80er-Style mit einem Augenzwinkern ergeben.

Wie angesagt diese Teile derzeit sind, beweist Miyabi Kawai auch in ihrer aktuellen Kollektion für Sheego. Unter dem Titel "Wild Thing" zeigt sie, wie Animalprints im Jahr 2020 getragen werden. Wem das jetzt erst einmal zu gewagt erscheint, für den hat die Designerin und Stylistin direkt den passenden Tipp parat. Denn manchmal gehört eben ein bisschen Mut dazu, um das zu tragen, was einem gefällt – das gilt vor allem für diejenigen unter uns, die mit echten Killerkurven gesegnet wurden.