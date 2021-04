5 Curvy-Blogger beweisen, wie toll Reizwäsche in großen Größen aussieht

Fünf Curvy-Girls, dreizehn Bilder in verführerischer Unterwäsche, eine Message: Du hast nichts zu verstecken. Denn nichts ist sexyer als dein Körper mit deinem Selbstbewusstsein.

Immer mehr Curvy-Blogger lassen auf Instagram ihre Hüllen fallen und setzen damit ein Statement. Sie inspirieren Frauen, sich nicht zu verstecken – egal welchem Figurentyp sie angehören. Doch in vielen Köpfen herrscht immer noch der Irrglaube, dass Reizwäsche in Plus Size-Größe nicht verführerisch aussehen könnte. Von wegen! Diese Curvy Blogger überzeugen vom Gegenteil.

1. Jules von Schoenwild

Jules Bauch war lange ihre „Problemzone“, erklärt sie unter ihrem Post. Jetzt nennt sie ihn liebevoll "Plauzius" und zeigt ihn stolz in die Kamera. Beim Thema Body Positivity und Selbstliebe ist Jules für ihre Follower ein echtes Vorbild. Für einen selbstbewussten Auftritt kann übrigens auch die richtige Unterwäsche sorgen. Wenn diese nämlich ausgezeichnet sitzt, unterstreicht sie die Kurven und lenkt die Blicke in die richtige Richtung. Perfekt!

2. Felicity Hayward

Felicity ist es leid, von Werbeanzeigen suggeriert zu bekommen, die beste, schlankste und fitteste Version ihrer selbst sein zu müssen. Schluss damit! Ihr Körper ist perfekt, genauso wie er ist. Sie hat keine Angst davor, sich in Dessous zu zeigen und ihre Knaller-Kurven zu präsentieren. Wieso denn auch nicht? Wie wunderschön sie in Reizwäsche aussieht, zeigt sie stolz Instagram.

3. Alex Michael May

Alex gibt zu, dass es für sie eine Überwindung war, diese freizügigen Bilder zu posten. Doch sie hat sich von anderen inspirieren lassen und gemerkt: Bilder von sich in Unterwäsche knipsen zu lassen und zu sehen, hilft ihr extrem, ihre Figur lieben zu lernen. Dabei inspiriert sie wiederum andere Frauen, ihre Körper in ihrer eigenen Vielfalt schön zu finden.

4. Charlotte Kuhrt

Einen Hashtag hasst Charlotte ganz besonders: #bodygoals. Sprich: die ideale Figur. Es vermittelt Frauen das falsche Bild von einem vermeidlich perfekten Körper. Was wir stattdessen brauchen? Vielfalt. Das lässt sich die Bloggerin nicht zwei Mal sagen und zeigt ihren Körper in sexy Reizwäsche. Wie verführerisch sie im zarten Bralette im Fliederton aussieht, seht ihr oben.

5. Verena von Ms_Wunderbar

Ganz nach dem Motto "nothing is more sexy than confidence" zeigt sich Verena in Unterwäsche und steht zu ihren Kurven. Dieses Mal in klassischer, schwarzer Reizwäsche. Ein echter Volltreffer. Der Mesh-Einsatz gewährt nicht nur verführerische Einblicke, sondern sorgt auch für einen modernen, transparenten Touch – denn es muss nicht immer Spitze sein, um spitze auszusehen.