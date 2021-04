Unsere liebsten Curvy-Shops im Netz

Trendy Mode für Große Größen findet man leider nicht an jeder Ecke. Wir stellen euch die schönsten Onlineshops mit coolen Teilen ab Größe 40 vor.

1. Navabi

Navabi ist die Mutter aller Curvy-Onlineshops. Dort findet ihr eine große Auswahl an Marken, wie das Label von Ashley Graham, Manon Baptiste oder Zizzi, die euch ihre kurvige Auslese auf dem Silbertablett präsentieren. Hier könnt ihr ganz einfach individuell nach Figurentyp shoppen. Aber Vorsicht: Bei dieser Vielfalt fällt die Wahl umso schwerer! Denn von schönen Sommerkleidern bis zu eleganten Business-Outfits ist alles mit dabei.

2. Violeta

Violeta ist die kleine Schwester von Mango. Und so viel können wir schon mal verraten: Sie steht ihrer großen Schwester in nichts nach! Die elegante Stilsicherheit, die wir von Mango gewohnt sind, können wir auch bei Violeta erwarten. Cleane Styles und modische It-Pieces machen diesen Shop zu einem unserer Lieblinge!

2. MS Mode

Wir lieben die femininen Designs von MS Mode! Die eleganten Blusen und aufregenden Röcke machen jedes Outfit zu einem Trend-Look. Die riesige Auswahl an Jeans lässt auch keine Wünsche offen! Auf der Website gibt es zudem viel Inspiration zum Nachshoppen. Und ab 30 Euro bestellt ihr schon versandkostenfrei.

3. Yours Clothing

Frische junge Mode für unsere schönen Kurven findet ihr bei Yours Clothing. Zwar ist der Online-Shop ein wenig unübersichtlich, bietet aber dafür alles was das Herz begehrt für einen kleinen Preis. Wer bunte Farben und trendige Muster sucht, hat sie hier gefunden. Außerdem müsst ihr für die Retouren nichts bezahlen.

4. Mypepita

Ganz neu und mit viel Liebe gespickt ist der Curvy-Shop Mypepita. Dieser bietet stylishe und schöne Outfits im Online-Shop an, alles abfotografiert an echten Frauen. Kein Photoshop oder Filter - in dem Shop ist alles echt. Zusätzlich gibt Mypepita auf dem Blog eine Figur- und Stylingberatung, sowie clevere Tricks und Tipps rund ums perfekte Outfit. Finden wir klasse!

5. Les Soeurs Shop

Der Concept-Store Les Soeurs Shop bietet in Berlin-Charlottenburg einen umfassenden Mix an Streetwear, Vintage-Teilen, Kleidern und Röcken an. Ausgewählte Stücke von Sallie Sahne, Zizzi Fashion und Adia können aber nicht nur im Store geshoppt werden, auch online klickt man sich durch eine große Auswahl. Wohnaccessoires und Beautyprodukte deckt der Store auch noch ab. Cool!

6. Premme

Die zwei Mode-Redakteurinnen Gabi Gregg und Nicolette Mason haben zusammen den Onlineshop Premmegegründet, der Mode in Größe 42-60 anbietet. Schlichte Basics oder eintönige Kleidungsstücke sucht man hier vergebens. Dafür gibt es leuchtende Farben, auffällige Prints und Statement-Mode. Ob die Teile wirklich etwas hermachen, probierten die beiden Gründerinnen gleich selbst aus und ließen sich in den neuesten Teilen ablichten. Das Konzept kommt so gut an, dass die Webseite teilweise überlastet ist.

7. New Look Curves

New Look Curves ist einer der Lieblingsshops von Mode-Bloggerin Verena Prechtl, besser bekannt als ms_wunderbar, oder Lauren Nicole, einem bekannten Curvy Model aus England. Sie ziehen mit Vorliebe die Teile der britischen Marke an und dienen als großartige Stylinginspiration. Günstig ist das Streetwear-Label übrigens auch – zwischen 10 und 40 Euro kostet ein Kleidungsstück. Also nix wie drauf losklicken!

8. Vero Moda Curve

Bei Vero Moda Curve findet ihr bestimmt, wonach ihr sucht. Der Online-Shop enthält eine Menge an wunderschön modischen Teilen. Von Kleidern über Activewear bis hin zu Bademode ist für jeden Anlass etwas dabei. Außerdem gibt es kostenlosen Versandt ab einem Bestellwert von 50 Euro. Da kommen wir doch locker drüber!

9. Sheego

Bei Sheego shoppt man nach seinem Figurtyp. Und das geht so: Anhand eines kleinen Tests könnt ihr ganz leicht herausfinden, welcher Figurtyp ihr seid. Anschließend werden euch die Klamotten angezeigt, die eurem Körper schmeicheln und eure Vorzüge unterstreichen. Außerdem erhält man verschiedene Styling-Tipps zum Beispiel für kräftige Oberarme, großen Busen und so weiter. Super praktisch!

10. Anna Scholz

#exclusivelyplussize. So lautet der Hashtag und Slogan des Curvy-Labels AnnaScholz. Dahinter verbergen sich feminine und luxeriöse Fashion-Pieces bis Größe 54. Die wunderschönen Kollektionen setzen auf laute Prints und besondere Schnitte. Seid mutig! Ihr müsst euch alles andere als verstecken!