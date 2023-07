Die Herzen schlagen bunt – ein modisches Statement für den Sommer und das Sonnenbaden am Strand. Die Let it Beat Kollektion der Sportmarke arena feiert den Pride Month mit stylischer Bademode. Die Hälfte der Erlöse dieser Kollektion gehen an die Non-Profit-Organisation Athlete Ally, die sich für ein inklusives sportliches Umfeld einsetzt. Für etwa 58 Euro kannst du den Badeanzug nachshoppen. Mehr