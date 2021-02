Dank dieses Schmuckstücks ist auch Diana Teil der Baby-News

Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten ihr zweites Kind. Auf dem Foto, das das Paar veröffentlicht, beweist ein kleines Detail, dass sie seine verstorbene Mutter Diana teilhaben lassen.

Am 14. Februar 1984 gaben Prinz Charles und Lady Diana †36 ihre zweite Schwangerschaft bekannt, der kleine Prinz Harry war unterwegs. Jetzt, genau 37 Jahre später, verkünden er und seine Frau Meghan, dass auch sie ein zweites Kind erwarten. Das besondere Datum der Bekanntgabe ist jedoch nicht die einzige rührende Hommage an Harrys zu früh verstorbene Mutter: Auf dem Foto, das das Paar mit der Baby-News veröffentlicht, ist ein weiteres Detail zu erkennen, das zeigt, dass Harrys Mutter auch in diesem Moment ganz nah bei ihm ist.

Herzogin Meghan + Prinz Harry © Misan Harriman/The Duke and Duchess of Sussex / Getty Images

Meghan ist schwanger: Harry lässt Diana mit kleinem Detail teilhaben

An Harrys rechtem Handgelenk ist deutlich ein silbernes Armband zu erkennen. Er trug es schon oft zu wichtigen Anlässen – zum Beispiel bei seiner Hochzeit im Mai 2018. Nach dem tragischen Tod Dianas im Jahr 1997 sind Harry und sein älterer Bruder William mit Prinz Charles nach Afrika gereist, um dem Trubel zu entkommen. Dort sollen die Brüder die Armbänder gekauft haben – als Erinnerung an ihre Mutter und an den Ort, der ihr so am Herzen lag.

Eine Erinnerung an Diana (†), die Harry auch am Tag seiner Hochzeit bei sich trägt: das silberne Armband an seinem rechten Handgelenk. © Getty Images

Afrika hat für Harry und Meghan eine besondere Bedeutung

Es ist kein Geheimnis, dass sich der Kontinent für den Herzog von Sussex anfühlt, wie ein zweites Zuhause. Während seiner Reise durch Südafrika und Botswana mit Meghan und Baby Archie erklärte er: "Seit fünfzehn Jahren komme ich hier her, es ist eine Art Eskapismus [...] Ich habe hier ein paar meiner engsten Freunde gefunden in den letzten Jahren. Ich kam hierher kurz nachdem meine Mutter starb, es war ein schöner Ort, um alles hinter mir zu lassen. Ich fühle eine tiefe Verbindung zu Afrika."

Prinz Harry zeigt sich während einer Reise nach Lesotho, Afrika, mit dem gleichen Silber-Armband. © Getty Images

Meghans Verlobungsring beinhaltet Diamanten aus Dianas Sammlung und einen Stein aus Botswana. Während des Verlobungsinterviews schwärmt sie: "Das ist etwas unglaublich besonderes. Dieser Ring, der Harrys Herkunft mit Botswana verbindet, ein Ort, der uns beiden am Herzen liegt, es ist perfekt."

Durch das Armband schaffen Harry und Meghan eine subtile Verbindung zu Diana, sorgen dafür, dass sie Teil dieser wunderbaren Nachricht ist.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.