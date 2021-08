Prinzessin Diana Ihr Signature-Kragen ist wieder modern

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Dianas Peter-Pan-Kragen ist wieder modern +++ Jay-Z und Beyoncé sind das erste Mal gemeinsam in einer Kampagne zu sehen.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

24. September

Prinzessin Diana: Der von ihr geprägte "Peter Pan Kragen"-Trend ist wieder modern

Prinzessin Diana, †36, war zu Lebzeiten eine Stil-Ikone: Was sie trug, wurde von Heute auf Morgen zum Trend. Trotz ihres viel zu frühen Todes vor über 20 Jahren, dient die Mutter von Prinz William, 39, und Prinz Harry, 36, auch heute noch als Inspiration für große Mode-Designer. So kommt nun auch der Peter-Pan-Kragen-Trend, mit dem die Prinzessin bereits damals Mode-Geschichte schrieb, wieder. Heute adaptiert das dänische Label Ganni den XL-Kragen-Trend. In der Herbst-Kollektion des Labels werden romantische, florale Muster in einer herbstlichen Farbpalette mit dem Hingucker-Kragen kombiniert. Der Diana-Gedächtnis-Look erhält dadurch einen modernen Anstrich.

Die "Modern Cottagecore"-Kollektion von Ganni ist inspiriert von Prinzessin Diana. © PR

23. August 2021

Beyoncé und Jay-Z werden in der "Tiffany & Co."-Kampagne zu sehen sein

Sie zählen zu den erfolgreichsten Power-Paaren unserer Zeit: Rapper Jay-Z, eigentlich Shawn Corey Carter, 51, und Sängerin Beyoncé Knowles-Carter, 39, sollen gemeinsam über ein Nettovermögen von 1,5 Milliarden Euro verfügen. Dennoch macht jeder sein eigenes Business – bis jetzt. Denn nun stehen die Musiker erstmalig gemeinsam für eine Kampagne vor der Kamera.

Ein Schmuckstück aus der "About Love"-Kampagne von Tiffany & Co. © PR

Für das Luxus-Schmucklabel "Tiffany & Co." präsentiert das Paar nicht nur die hochkarätigen Teile, sie haben auch eng mit dem Label zusammengearbeitet und ihre eigene Vision in die "About Love"-Kampagne einfließen lassen. Jay-Z und Beyoncé sind seit April 2008 verheiratet. Aus den Lyrics des Songs "713" geht hervor, dass sich Beyoncé und ihr Liebster zum ersten Mal bei dem MTV Spring Break Festival in Cancun vor 21 Jahren getroffen haben. Bei ihrem Rückflug nach New York habe das Schicksal sogar dafür gesorgt, dass sie nebeneinander saßen. Jay-Z habe damals schon gewusst, dass sie die Eine für ihn sei. Der Rest ist Geschichte ...

Die Mode- und Beauty-News aus der letzten Woche findest du hier.

Verwendete Quelle: PR