Ab jetzt wirst du deinen Kleiderschrank und den deiner Liebsten mit anderen Augen betrachten. Denn einige Merkmale lüften mehr Geheimnisse über uns, als wir vielleicht vermutet hätten.

Selbstbewusstsein, Sauberkeit, Stil, Vermögensverhältnisse und sogar die soziale Intelligenz: Outfits geben viel über die Trägerin oder den Träger preis. Manchmal unbewusst und manchmal ganz wohl überlegt. Was auch tief in unsere Persönlichkeit blicken lässt, ist nicht nur das Outfit, sondern auch der Kleiderschrank aus dem wir es nehmen. Anhand von bestimmten Merkmalen lassen sich vier unterschiedliche Typen mit bestimmten Eigenschaften ableiten. Was sagt dein Kleiderschrank über dich aus?

Die vier Kleiderschrank-Typen und was sie über dich verraten

1. Der "Ich hab nie was zum Anziehen"-Typ

Dein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten und doch stehst du meist ratlos davor. Die "Was soll ich nur anziehen"-Frage stellst du dir mindestens einmal am Tag und verbringst morgens viel zu viel Zeit damit, Kleidungsstücke miteinander zu kombinieren – um sie dann gefrustet wieder zurück in den Kleiderschrank oder auf den berühmten Stuhl zu werfen. Das Ergebnis: Chaos pur und ein Outfit, in dem du dich nicht so wirklich wohl fühlst.

Doch was sagt das über dich aus? Wahrscheinlich bist du ein:e impulsive:r Käufer:in, hast einige Teile im Schrank, die du noch nie getragen hast, lässt dich gerne von neuesten Trends inspirieren und shoppst dabei blind drauf los. Was dir dabei fehlt, sind wertvolle Kenntnisse über dich und deinen Stil – und vielleicht auch eine Portion Selbstbewusstsein. Was steht mir eigentlich? Was passt zu meinem Look und was kann ich mit anderen Kleidungsstücken aus meinem bestehenden Repertoire kombinieren? Was macht mich aus? Fragen, die du dir unbedingt vor der nächsten Shopping-Tour stellen solltest.

Besonderer Tipp: Für dich ist es sinnvoll, Looks, die für dich funktionieren abzufotografieren und in einem gesonderten Ordner auf dem Handy zu speichern. Die SOS-Hilfe, um gelassen die nächste "Was soll ich bloß anziehen"-Situation zu entschärfen.

2. Der "Badeanzug neben Strumpfhose"-Typ

Ähnlich wie der erste Typ neigst auch du zu längeren Überlegungen vor dem Kleiderschrank. Nicht, weil du nicht weißt, was du anziehen sollst, sondern weil du es einfach nicht findest! Du bist schlichtweg etwas chaotisch veranlagt, kaufst manchmal Kleidungsstücke doppelt, weil du sie nicht mehr findest oder vergessen hast, dass du sie bereits besitzt. Auch du liebst Fashion über alles, kaufst gerne ein, aber mistest so gut wie nie aus. So kann es vorkommen, dass du auch noch immer die Jeanshose in deinem Schrank hast, die du mal mit 16 Jahren bei einem Konzert anhattest. Reinpassen tust du allerdings schon lange nicht mehr. Sie wegzuwerfen, kommt für dich aber trotzdem nicht in Frage, denn neben deiner chaotischen Ader hast du auch noch eine Sammler-Leidenschaft und ein Herz für Klamotten mit sentimentalem Wert. Selbst für deine Strumpfhose mit Loch findest du einen Grund, sie doch noch aufzubewahren (vielleicht weil du sie für ein Halloween-Kostüm oder für die nächste Bad-Taste-Party gebrauchen könntest).

Was dir hilft: Ordnung schaffen! Nehme dir am besten einen Tag dafür Zeit, gehe jedes Kleidungsstück durch und sortiere in folgende Kategorien: Altkleider, verkaufen, Spende und behalten. Überlege auch, warum du an alten Dingen so sehr fest hältst. Falls es mit dem "Wegwerfen" der Kleidungsstücke partout nicht klappen möchte: Lagere deine Kleidung vorerst ein. Doch setze dir unbedingt ein Ultimatum, bis wann du deine Kleidung endgültig ausrangierst. Hast du sie bis dahin nicht wieder rausgeholt, kannst du dir sicher sein, dass du sie wahrscheinlich nicht mehr brauchst.

© Westend61 / Getty Images

3. Der "Farbe? Fehlanzeige!"-Typ

Du liebst Grau und Schwarz – und das am besten von Kopf bis Fuß! Kein Wunder, denn damit bist du bisher immer gut gefahren. Monochrome Looks in dunklen Farben haben eine seriöse, elegante Wirkung, passen zu so gut wie jedem Anlass und sind untereinander perfekt kombinierbar. Du könntest morgens blind in deinen Kleiderschrank greifen und hättest trotzdem ein Outfit für den Tag. "Falsch gekleidet" bist du äußerst selten – aber zum Picknick im Garten bei 25 Grad, zur Taufe deiner Nichte oder zum Kino-Besuch von "Barbie" mit deinen Mädels wirkst du dann mit deinem schwarzen Look irgendwie doch fehl am Platz.

Das steckt dahinter: Du bist gar nicht so seriös, wie deine Kleidung vermuten lässt. Hinter der dunklen Fassade versteckt sich ein verspielter, humorvoller Charakter, der auch mal albern reagiert und damit im Kontrast mit seiner eleganten Chino-Westen-Kombination in Schwarz steht. Um einen Farbklecks in deine Outfits zu integrieren, starte am besten mit gedeckten Tönen wie Khaki, Beige oder Braun. Die lassen sich noch immer ganz wunderbar mit Schwarz kombinieren.

© Jeremy Moeller / Getty Images

4. Der "Sommer- und Winterkleidung"-Typ

Ganz im Gegensatz zum "Badeanzug neben Strumpfhose"-Typ könntest du du einen Lageplan deines Kleiderschrankes aufmalen. Du sortierst nicht nur mindestens einmal im Monat deinen Kleiderschrank neu, du unterscheidest auch zwischen Sommer- und Winter-Garderobe. Dafür mottest du deine Kleidung saisonal luftdicht verpackt ein, bringst deine Jacken einmal im Jahr zur chemischen Reinigung, sortierst regelmäßig nicht mehr passende oder löchrige Kleidung aus und shoppst mit Einkaufszettel.Diese Sommer-Essentials gehören jetzt in deinen Schrank

Beim Anblick deines Kleiderschranks wird schnell klar: du bist strukturiert, liebst Ordnung und bist ein wenig unflexibel. Da du dir meist deine Kleidung schon abends rauslegst, bringt dich ein Regenschauer (der am Tag zuvor noch nicht in der Wetter-App angekündigt war) etwas aus der Fassung. Spontan ein Outfit für ein wichtiges Event rauszusuchen, stellt dich vor eine Herausforderung, bist du doch gewohnt, deine Looks Stunden vorher dezidiert zu planen und zu kombinieren. Doch wie immer gilt auch hier: Übung macht den Meister. Und das schöne an spontanen Outfit-Switches? Sie versprühen diesen unangestrengt leichten Look, wie ihn die Skandi-Girls schon seit Jahrzehnten tragen.