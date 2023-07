von Natalja Fischer Puffy Sandals sind genau das Richtige, wenn du nach stylischen und gleichzeitig besonders bequemen Schuhen suchst. Wir zeigen dir unsere Favoriten.

An warmen Sommertagen gibt es kein besseres Schuhwerk als luftige Sandalen. Wenn du auf der Suche nach einem bequemen und stylischen Modell bist, das du, ohne Druckstellen zu bekommen, den ganzen Tag tragen kannst, empfehlen wir dir Puffy Sandals. Diese zeichnen sich durch weiche, gepolsterte Riemen aus. Ob in klassischem Schwarz oder in bunten Knallfarben: Die voluminösen Sandalen liegen schon seit einiger Zeit im Trend und können auch diesen Sommer gut getragen werden. Hier zeigen wir dir unsere Favoriten.

Puffy Sandals: Das sind unsere Favoriten

Tamaris Pantolette

Der Mule Flat von Tamaris unterstreicht die aktuelle Schuhmode und überzeugt durch klares Design. Der Schuh ist aus Leder gefertigt und besitzt eine weiche Touch-it-Sohle, die sich deiner individuellen Fußform anpasst und mit der du wie auf Wolken schwebst. Das Modell gibt es in vielen verschiedenen Farben.

Tamaris Pantolette mit Plateau

Plateau-Sandalen liegen 2023 im Trend. Dieses schlichte, aber stylische Modell von Tamaris mit leichtem Plateau ist aus hochwertigem Leder gefertigt und in Schwarz, Hellblau oder sommerlichem Gelb zu haben. Die Pantoletten haben ein herausnehmbares Fußbett, sodass du bei Bedarf auch eigene Sohlen einlegen kannst.

Tamaris Pantolette in Pale Green

Die blassgrüne Pantolette von Tamaris überzeugt mit klarem, modernem Design und hervorragender Verarbeitung. Der drei Zentimeter hohe Plateau-Absatz streckt optisch die Beine und die soften Riemen und das Touch-it-Fußbett sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

Tamaris Pantolette mit Plateau

Wie auf Wolken: Mit der trendigen Plateau-Pantolette von Tamaris schwebst du ganze 4,5 cm über dem Boden. Die fluffigen Riemchen und das nachgiebige Fußbett sind sanft zu deinen Füßen. Die Pantolette gibt es in klassischem Schwarz, edlem Elfenbein oder stylischem Limettengrün.

So kombinierst du Puffy Sandals

Puffy Sandals kannst du an warmen Sommertagen zum Beispiel zu Shorts und Crop-Top kombinieren. Aber auch zu einem hübschen Sommerkleid kannst du die Schuhe gut als Kontrast tragen. Besonders rund wirkt der Look, wenn sich eine Farbe aus deinem Outfit in den Schuhen widerspiegelt. Schuhe in Schwarz, Braun und Creme passen zu den meisten Outfits.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.