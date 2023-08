von Saskia Papenthin Fehlt in deinem Schuhschrank noch der zu allem passende Klassiker unter den Absatzschuhen? Wir zeigen dir, welche Pumps besonders beliebt sind.

Ob Hochzeitssaison, runde Geburtstage oder Feiertage, sie alle stellen uns regelmäßig vor die Frage: Was ziehe ich an? Ein Kleid, einen Jumpsuit oder den Leinen-Zweiteiler. Irgendwann ist die Auswahl getroffen, doch dann muss noch der passende Schuh zum Outfit gefunden werden. Werden die Heels ausgepackt, bringt es auch der lässige Loafer oder doch auf Nummer sicher gehen und zum Klassiker greifen? Pumps gehen immer und sollten wohl in jedem Schuhschrank verfügbar sein. Wenn du noch keine hast, zeigen wir dir jetzt, welche Modelle besonders begehrt sind und deinen Schrank optimal ergänzen könnten.

Klassisch chic mit der Nummer Eins

Am beliebtesten ist der schwarze Pump von Tamaris. Das Obermaterial des 7,5 Zentimeter hohen Stiletto-Pumps ist Leder. Er verfügt über einen Knöchelriemen, der im Zickzack über den Fußrücken läuft und dem Fuß so genug Halt gibt. Außerdem hat der Schuh das für Tamaris typische "Touch-it"-Fußbett, das sich der Fußform anpasst und so einen besonderen Tragekomfort bietet.

Silber für den Blockabsatz

Auf dem zweiten Platz ist ein dunkelblauer Pump mit breitem Blockabsatz der Marke Greatonu. Nicht nur durch den Blockabsatz, auch durch die wesentlich rundere Schuhspitze wirkt dieser Schuh weniger filigran und etwas bodenständiger. Auch dieses Modell wird mit einem Knöchelriemen verschlossen, der sich auf dem Fußrücken kreuzt. Der Absatz ist sechs Zentimeter hoch und bietet ausreichend Sicherheit.

Rang drei: Der Pump, der immer passt

Auf Platz drei finden wir einen echten Allrounder. Der klassische Pump von Tamaris ist in 15 verschiedenen Farben und Obermaterialien verfügbar. Auch er verfügt über das weiche Fußbett, was von Kund:innen in den Bewertungen immer wieder gelobt wird. Der Schuh weist keine Riemchen oder Verschlüsse auf, er ist zum Hineinschlüpfen und hat einen sechs Zentimeter hohen schmalen Blockabsatz. Damit ist er auch für diejenigen, die sonst keine hohen Schuhe tragen, eine ideale Wahl, finden Kund:innen.

