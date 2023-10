Pyjama-Ensembles Von leger bis glamourös – so stylen wir den beliebten Promi-Trend

von Ilka Alves Goncalves Unifarbene Zweiteiler im Pyjama-Stil waren der Trend des Sommers und auch im Herbst können die Stars die Finger nicht von den gemütlichen Pieces lassen. Von Baumwolle bis Satin und Federn – die Ensembles sind vielfältig und für alle tragbar – man muss nur wissen wie.

Unsere Pyjamas sind nicht ganz unschuldig daran, dass wir morgens nicht aus dem Bett aufstehen wollen. Sie sind weit geschnitten, gemütlich und drücken dank des Gummizuges nicht auf den Bauch. Der Wunsch, diesen Komfort in den Alltag zu übertragen, ist nur allzu verständlich. Doch wie macht man das, ohne dass der Look zu leger oder unpassend aussieht? Verfolgt man den Stil prominenter Damen, erkennt man recht schnell, dass es verschiedenste Formen des Pyjama-Trends gibt. Von gemütlich bis glamourös, wir stellen die tragbarsten Modelle vor.

Pyjama-Ensembles für die, dies einfach mögen

Frauke Ludowig macht es auf ihrem Instagram-Account vor. Pyjama-Looks funktionieren am besten, wenn sie zum eigenen Typ passen. Wer also mit Statement-Pieces nicht so viel anfangen kann, ist mit einfarbigen und gestreiften Baumwoll-Modellen gut bedient. Weite Hosen und Blusen in kastiger Herrenhemdform – gerne auch zwei Nummern zu groß getragen – wirken ausgesprochen modern und elegant, trotz des legeren Schnitts. Bloggerin Gitta Banko ist Fan von locker sitzenden Styles und kombiniert zu ihrem Street-Pyjama dünne Sandalen und eine große Business-Tasche. Klassische Accessoires geben dem Outfit einen erwachsenen Touch, den der Look durchaus benötigt.

Satin, für die etwas Mutigeren

Satin-Schlafanzüge gelten nicht nur im Bett als besonders verführerisch. Der Stoff entfaltet auch einen bezaubernden Glanz im warmen Sonnenschein der Herbstsonne. Stars wie Leonie Hanne, Sarah Jessica Parker oder Billie Eilish haben gezeigt, wie stylisch Lounge-Wear auch auf dem Red Carpet und der Straße aussehen können. Auch Fashionista Jennifer Casimiro ist Fan des schimmernden Zweiteilers. Sie weiß, damit der Look nicht zu übertrieben im Alltag wirkt, hat sie sich für eine gedeckte Farbe entschieden. Goldschmuck und weiße Sandalen pflegen sich perfekt in das zurückhaltende Styling ein. Hier gilt wie so oft: weniger ist mehr. Wem der Monochrome-Look jedoch zu langweilig ist, kann wie Jennifer mit farbigen Taschen oder Haarbändern experimentieren.

Federn bringen Hollywood-Flair

Natürlich ist das Pyjama-Ensemble auch prädestiniert für einen dramatischen Auftritt. Möchte man sich als Grande Dame des alten Hollywoods präsentieren, kommt man an den Schlafanzügen mit Feder-Details nicht vorbei. Nicky Hilton setzt bei ihrem Modell gleich auf mehrere Highlights: Satin, Blumenprint und knallige Accessoires. Bei diesen Glamour-Pieces ist fast alles erlaubt, was auffällt. Besonders schön sind jedoch zarte Mules mit Feder- oder Fell-Details oder Pumps mit Strass-Applikationen. Go big or go home – und mit diesem Outfit ist man definitiv gekommen, um zu bleiben.

Brigitte